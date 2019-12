Após negociar com Palmeiras e Atlético-MG, Sampaoli é procurado pelo Espanyol

Pablo Machín não conseguiu uma boa sequência na equipe catalã e o clube é o lanterna de LaLiga com apenas 10 pontos

Depois de acertar sua saída do e negociar com e , o destino de Jorge Sampaoli pode ser a Catalunha. Isso porque, de acordo com a apuração da Goal , o tem o técnico argentino como um dos principais candidatos a substituir Pablo Machín, que foi demitido nessa segunda-feira (23).

Sampaoli teve um trabalho muito elogiado dirigindo o Santos em 2019. Embora não tenha levantado nenhum troféu, o da Vila fez um bom Brasileirão, mesmo com o elenco tido como abaixo da maioria dos grandes clubes. O Alvinegro Praiano terminou o certame em terceiro lugar.

Após muitos desentendimentos, muitas vezes públicos, com o presidente José Carlos Peres, Sampaoli deixou o Santos e agora está livre no mercado. Ele negociou com Palmeiras e Atlético-MG, que não conseguiram chegar a um acordo financeiro.

Por isso, é possível que Sampaoli se torne para as oportunidades que surgirem na Europa. E o Espanyol, rival local do , pode ser o destino para o treinador. Outro nome especulado no clube catalão é o de Juan Antonio Pizzi, também ex-treinador da seleção chilena e também campeão da com o país sul-americano, à semelhança de Sampaoli.