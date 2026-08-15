O Liverpool começou a dar um passo mais sério no mercado de transferências, depois de ter passado da etapa de acompanhamento de um dos nomes visados para o contato direto com ele, preparando o terreno para negociações sobre uma possível contratação.

Segundo o site "Football 365", o Liverpool fez um contato direto a respeito do jogador do Crystal Palace, Adam Wharton, num indício de que o clube passou a ser mais ativo em suas tentativas de explorar a possibilidade de contratar o meio-campista.

O relatório não indicou que o Liverpool tenha feito uma proposta oficial até o momento, o que significa que as negociações ainda não chegaram a uma fase avançada.

O Manchester United também aparece no cenário, depois de ter feito, por sua vez, uma consulta a respeito do jogador, ainda que a natureza de seu interesse e o grau de sua seriedade não tenham ficado claros até agora.

Ao que parece, o movimento atual do Liverpool tem como objetivo conhecer as condições exigidas para concretizar a negociação e determinar a possibilidade de chegar a um acordo sobre a transferência de Wharton, num momento em que o clube segue avaliando suas opções no mercado de transferências.

O Real muda seus cálculos em relação a Adam Wharton

Segundo noticiou o jornal espanhol As, neste sábado, o Crystal Palace pediu cerca de 90 milhões de euros para abrir mão de Wharton, preço que fez o Real Madrid recuar nessa negociação.

O Manchester United também aparece no cenário, depois de ter feito, por sua vez, uma consulta a respeito do jogador, ainda que a natureza de seu interesse e o grau de sua seriedade não tenham ficado claros até agora.

Com a entrada do Manchester United na linha das consultas, o Liverpool pode precisar agir de forma mais decisiva, poucos dias antes do fechamento da janela de transferências do verão.