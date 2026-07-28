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Ahmed Mansy

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Após Luis Díaz e Dembélé, ponta do Manchester City entra na mira do Al-Hilal

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O que o "Zamalek" quer do mercado de transferências?

Um novo ponta entrou na lista de interesses do Al-Hilal, da Arábia Saudita, durante a atual janela de transferências de verão, depois do colombiano Luis Díaz e do francês Ousmane Dembélé, mas desta vez vindo do Manchester City.

A rádio britânica "talkSPORT" afirmou que o Al-Hilal deseja contratar o inglês Jack Grealish, ponta do Manchester City, durante a atual janela de transferências de verão.

Grealish voltou ao clube celeste após o fim de seu empréstimo ao Everton na última temporada, na qual marcou 6 gols e deu duas assistências em 20 partidas que disputou pela Premier League.

A rádio esclareceu que o Everton deseja contratar Grealish novamente, mas também por empréstimo, algo que o Manchester City recusa, pois quer vendê-lo em definitivo, o que fortalece a posição do Al-Hilal.

A situação do Al-Hilal permanece complicada por causa do próprio Grealish, já que o jogador de 30 anos deseja permanecer na Premier League na próxima temporada, mas o "Chefe" pode seduzi-lo com um salário generoso e livre de impostos.

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Vale lembrar que o Al-Hilal já contratou o ponta holandês Crysencio Summerville, do West Ham United, por cerca de 80 milhões de euros, segundo relatos da imprensa, mas deseja contratar outros pontas, como Dembélé e Luis Díaz.

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