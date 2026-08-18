O holandês Marino Pusic, técnico do Al Ahli, definiu a situação de seu goleiro senegalês Édouard Mendy quanto ao retorno às partidas da equipe no próximo período, após uma longa ausência dos gramados por causa de lesão.

Mendy ficou de fora das duas primeiras partidas do Al Ahli na temporada atual, durante a vitória sobre o Al Diriyah por 1 a 0, na primeira rodada da Roshn Saudi League, e depois sobre o Al Anwar por 2 a 1, na fase de 32 avos de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Pusic decidiu escalar Mendy como titular na próxima partida contra o Abha, tornando-a sua primeira partida com o Al Ahli na nova temporada.

O Al Ahli recebe o Abha, recém-promovido à Roshn Saudi League, no próximo sábado, no estádio Al Inmaa, em Jidá, pela segunda rodada da competição.

Relatos jornalísticos haviam confirmado que Mendy estava pronto para participar da partida contra o Al Anwar, na última segunda-feira, mas o jornal revelou o desejo de Pusic de dar mais descanso ao goleiro senegalês.

Mendy sofreu uma lesão por entorse no joelho durante sua participação com a seleção de Senegal na partida contra a Noruega, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, ficando afastado dos gramados desde então.

Vale lembrar que Mendy é o atual capitão da equipe de Jidá, pela qual joga desde o verão de 2023, quando chegou às suas fileiras vindo do Chelsea, e contribuiu para as conquistas do título da Liga dos Campeões da Ásia da elite por duas vezes e da Supercopa Saudita.