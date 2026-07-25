As lesões continuaram a perseguir os jogadores do Al-Ittihad no seu estágio no estrangeiro, na cidade espanhola de Marbella, não se limitando à grave lesão sofrida por Hamed Al-Ghamdi.

O Al-Ittihad anunciou, este sábado, que o seu médio Hamed Al-Ghamdi sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior, durante a vitória por 3-2 sobre o Orlando Pirates da África do Sul, na passada terça-feira.

Pouco tempo depois, o clube saudita anunciou, através da sua conta oficial no "X", que outros três jogadores sofreram lesões diversas, ficando de fora do jogo amigável frente ao Las Palmas espanhol, este sábado.

A lista de lesionados incluiu o avançado nigeriano George Ilenikhena, que sofre de uma amigdalite aguda, acompanhada de febre, encontrando-se em acompanhamento pelo departamento médico, com vista ao seu regresso aos treinos coletivos.

Também o lateral-direito Mohanned Al-Shanqiti sofre de dores no joelho direito, contraídas após a sessão de treino matinal deste sábado, estando igualmente a cumprir um programa de tratamento sob supervisão do departamento médico.

Quanto ao terceiro lesionado, trata-se do médio Mohammed Falatah, que sofre de dores na parte inferior do abdómen e prossegue com o seu programa de reabilitação individual, antes de regressar aos treinos coletivos nos próximos tempos.

Recorde-se que o Al-Ittihad disputará um último jogo amigável no seu estágio na cidade espanhola de Marbella, após o confronto com o Las Palmas, que será frente ao Real Maiorca, no dia 30 de julho, antes de regressar a Jeddah.

O primeiro jogo oficial da equipa saudita na nova temporada será frente ao Al-Jazira dos Emirados Árabes Unidos, no play-off de acesso à Liga dos Campeões da Ásia de elite, no próximo dia 11 de agosto.