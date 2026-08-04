Após levar o Iraque à Copa do Mundo: o novo destino de Ayman Hussein surpreende a todos

O clube uzbeque Pakhtakor anunciou oficialmente a contratação do atacante internacional iraquiano Aymen Hussein, em um movimento que visa reforçar o poder ofensivo da equipe antes da fase decisiva da temporada, em meio a grandes ambições de disputar o título da liga.

O atacante iraquiano, de 30 anos, assinou um contrato que se estende até o fim da temporada 2026, em uma transferência de curto prazo que reflete o desejo do clube de aproveitar de imediato sua experiência e capacidade de fazer gols durante a corrida pelo título.

A assessoria de imprensa do Pakhtakor confirmou que o contrato de Aymen Hussein vai até o fim da temporada 2026, sendo que o futuro do jogador com a equipe será definido depois disso, de acordo com o que ele apresentar dentro das quatro linhas e o quanto se ajustar ao sistema técnico.

Esta contratação não representa um investimento de longo prazo, mas sim uma aposta direta em um atacante que possui grande experiência e é capaz de fazer a diferença em partidas decisivas.

A principal missão de Hussein é aumentar a eficiência ofensiva, elevar o nível de concorrência na posição de centroavante e marcar gols na etapa final da temporada.

De acordo com a tabela de classificação da liga publicada no site oficial do clube, o Pakhtakor briga firmemente pelo título, o que torna a contratação de um atacante pronto física e tecnicamente um passo voltado a alcançar resultados rápidos.

Um cartel internacional de destaque com a seleção do Iraque

Aymen Hussein é uma das grandes estrelas e líderes da seleção iraquiana, tendo nascido em 22 de março de 1996, e é considerado um dos elementos fundamentais do elenco dos "Leões da Mesopotâmia".

Antes da repescagem classificatória para a Copa do Mundo de 2026, o atacante iraquiano havia marcado 32 gols com a camisa da seleção de seu país, de acordo com as estatísticas da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

Hussein acrescentou um gol na partida decisiva contra a Bolívia na repescagem, antes de balançar as redes também no confronto do Iraque contra a Noruega na Copa do Mundo de 2026, elevando seu total internacional para 34 gols.

Seu gol contra a Bolívia foi um dos momentos mais marcantes da história do futebol iraquiano, depois de ele ter contribuído para levar a seleção de volta à participação na Copa do Mundo após uma ausência de quarenta anos.

A agência Reuters também descreveu Aymen Hussein como o atacante experiente que comanda a linha de frente da seleção iraquiana na Copa do Mundo de 2026.

120 gols com os clubes

Aymen Hussein possui um cartel de gols de destaque no nível dos clubes, tendo o Pakhtakor confirmado que o jogador marcou 120 gols em competições de liga ao longo de sua carreira profissional.

Durante sua trajetória, defendeu as cores de diversos clubes, entre eles Dohuk, Al-Naft, Al-Shorta, Al-Quwa Al-Jawiya e Al-Karma no Iraque, além do Sfaxien da Tunísia, Umm Salal, Al-Markhiya, Al-Khor e Al-Wakrah no Catar, o Al-Jazira dos Emirados Árabes Unidos e o Raja Casablanca do Marrocos.

Essa longa trajetória reflete a grande experiência adquirida pelo jogador em diferentes campeonatos, sob variadas escolas de treinamento e em ambientes de alta competitividade.

O que Aymen Hussein vai acrescentar ao Pakhtakor?

Aymen Hussein possui as características do centroavante clássico, destacando-se por sua força física e habilidade de jogar dentro da grande área, além de sua capacidade de aproveitar cruzamentos e bolas aéreas.

Também se espera que ele dê ao Pakhtakor um importante ponto de apoio ofensivo, seja na construção das jogadas ou na finalização, além de constituir uma fonte de perigo nas bolas paradas, graças à sua altura e habilidade no jogo aéreo.

Essas características fazem dele uma opção adequada ao estilo de jogo da equipe, especialmente em partidas que exigem soluções ofensivas diretas.

A presença de iraquianos facilita a adaptação

Aymen Hussein não vai começar sua nova experiência em um ambiente completamente estranho, já que o Pakhtakor também conta com a dupla iraquiana Bashar Resan e Zaid Tahseen, ambos incluídos na lista oficial da equipe.

Espera-se que a presença deles ajude o novo atacante a se integrar rapidamente, tanto no vestiário quanto em campo, por meio de: "facilitar a comunicação com os companheiros, conhecer rapidamente o ambiente do clube, adaptar-se ao estilo de jogo e aos esquemas técnicos, e habituar-se à vida cotidiana na capital uzbeque, Tashkent".

Além disso, a experiência anterior que ele compartilha com Bashar Resan na seleção iraquiana pode acelerar o entrosamento entre os dois no ataque.

Por que o Pakhtakor contratou Hussein agora?

Durante o período de transferências no meio da temporada, os clubes costumam buscar jogadores capazes de contribuir de forma imediata, em vez de investir em talentos que precisam de muito tempo para se desenvolver.

E parece que a diretoria do Pakhtakor viu em Aymen Hussein a opção ideal, considerando sua experiência internacional, seu cartel de gols e sua posição de destaque na seleção iraquiana, fatores que reduzem a necessidade de um longo período de adaptação ao ambiente profissional.

O contrato que se estende até o fim da temporada representa uma oportunidade mútua para as duas partes. O Pakhtakor poderá avaliar o quanto o jogador influencia nos resultados, enquanto Aymen Hussein terá a chance de provar suas capacidades em uma nova experiência profissional, que pode abrir a porta para uma extensão de contrato caso ele consiga oferecer a contribuição esperada.

As atenções se voltam para os gols de Aymen Hussein

A torcida do Pakhtakor espera muito do atacante iraquiano, especialmente diante de seu cartel de gols de destaque e sua longa experiência com a seleção iraquiana e os clubes que representou. Mas o sucesso de qualquer negociação não se mede pelo que o jogador conquistou no passado, e sim pelo que ele apresentar com a camisa de seu novo time.

Por isso, Aymen Hussein terá a obrigação de se integrar rapidamente ao sistema ofensivo, aproveitar as oportunidades que surgirem e contribuir com gols decisivos na corrida pela disputa do título da liga.

Por meio dessa negociação, o Pakhtakor envia uma mensagem clara de que aposta em um atacante de grande experiência, capaz de fazer a diferença quando os pontos são mais valiosos.