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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Após lesão pelo Neom, é revelada a situação de Somerville para o jogo contra o Al-Taawoun

Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Campeonato Saudita
C. Summerville
Arábia Saudita
Países Baixos

O ponta holandês retorna ao Al-Hilal?

Relatos da imprensa revelaram a situação do holandês Crysencio Summerville, ponta do Al-Hilal, quanto à participação na próxima partida contra o Al-Taawoun pela Liga Roshn Saudita, após a lesão que sofreu no jogo passado contra o Neom.

O Al-Hilal visita o Al-Taawoun no próximo sábado, no estádio deste último, em Buraida, pela sétima rodada da Liga Roshn Saudita.

O jornal saudita "Al-Yaum" afirmou que Summerville participará da partida normalmente, após se recuperar da lesão que sofreu no jogo contra o Neom.

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Al-Taawoun
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Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

O ponta holandês sofreu uma distensão na musculatura posterior da coxa, que o obrigou a deixar o campo durante a derrota do Al-Hilal para o Neom por 2 a 0, na última segunda-feira, no estádio Kingdom Arena, pela sexta rodada da Liga Roshn.

Summerville é considerado um dos principais destaques do Al-Hilal desde que chegou ao clube na última janela de transferências de verão, vindo do West Ham United, da Inglaterra.

Desde então, o jogador de 24 anos disputou 7 partidas com o Al-Hilal pela Liga Roshn e pela Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, nas quais conseguiu marcar dois gols e dar duas assistências.

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