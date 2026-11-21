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O inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, passou por uma cirurgia bem-sucedida após sofrer uma ruptura do ligamento da sindesmose no tornozelo esquerdo durante o duelo contra o Colônia, ontem, pela Bundesliga.

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De acordo com o site oficial do Bayern de Munique, Kane foi operado com sucesso nas primeiras horas da manhã de sábado, após a lesão sofrida na partida de ontem contra o Colônia.

Com o sucesso da cirurgia, o atacante inglês, de 33 anos, deve iniciar seu programa de reabilitação nos próximos dias.

Kane se machucou durante o duelo contra o Colônia, após uma dividida com Joel Schmied dentro da área, e não conseguiu terminar a partida.

O árbitro Robin Braun não marcou falta no lance, e o árbitro de vídeo (VAR) também não viu nenhuma infração cometida por Schmied.

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Kane tentou voltar ao jogo, mas não teve condições de continuar em campo e precisou deixar o gramado.

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Tom Bischof entrou no lugar do atacante inglês aos 20 minutos, depois de confirmado que ele não conseguiria seguir na partida.

Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, confirmou que Kane ficará afastado dos gramados por até cerca de três meses, enquanto Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, também falou em uma ausência do atacante inglês que pode se estender por vários meses.

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A notícia chega em um momento delicado para o Bayern de Munique, que já sofre com vários desfalques importantes no elenco. O time não conta com diversos jogadores lesionados, entre eles Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Díaz e Ismael Saibari.

A ausência de Kane complica ainda mais a situação de Kompany no próximo período, tendo em vista o papel central que o atacante inglês exerce no setor ofensivo, seja marcando gols, seja articulando as jogadas e abrindo espaços para os companheiros.

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O capitão da seleção inglesa tem apresentado um nível excepcional desde que chegou à Alemanha. Rapidamente, ele se tornou o artilheiro da equipe, aproveitando sua grande capacidade de finalização, além de suas habilidades na criação de jogadas e na ligação entre os setores, o que o transformou em peça decisiva em todos os aspectos ofensivos.

A temporada 2025/26 marcou a melhor campanha goleadora da carreira profissional de Kane, que anotou 61 gols em 51 partidas com a camisa do Bayern de Munique em todas as competições. Ele também balançou as redes 36 vezes na Bundesliga, conquistando a Chuteira de Ouro europeia pela segunda vez na carreira e mantendo seu domínio na artilharia do campeonato nacional.

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O atacante inglês ajudou o clube bávaro a conquistar três títulos na mesma temporada: a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha. Ele também foi um dos grandes destaques da campanha de sua seleção na Copa do Mundo de 2026, com seis gols no torneio, que a Inglaterra terminou em terceiro lugar.

Kane ganhou a Bola de Ouro de 2026, uma nova conquista que reforçou seu lugar entre os grandes astros do futebol. Ele também se tornou o recordista de partidas pela seleção inglesa, aliando grande influência tanto no clube quanto na seleção.