A Fifa se prepara para defender sua polêmica decisão sobre a punição aplicada ao norte-americano Folarin Balogun, depois de ter permitido que o atacante atuasse contra a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, apesar de sua expulsão no duelo contra a Bósnia e Herzegovina, em um episódio associado a uma ligação do presidente norte-americano Donald Trump ao presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Segundo o jornal espanhol "Marca", que citou fontes próximas ao Conselho da Fifa, a entidade apresentará, durante sua reunião marcada para esta quinta-feira, o argumento de que o regulamento disciplinar não era suficientemente claro neste caso, de modo a justificar a decisão de suspender a execução da punição, que gerou críticas e pedidos de abertura de investigação por parte da Bélgica, da Uefa e de vários membros do Parlamento Europeu.

Alteração do regulamento para justificar a decisão com efeito retroativo

As fontes indicam que a Fifa estuda modificar a redação do artigo 27 de seu regulamento disciplinar, em um movimento que visa justificar a forma como tratou o caso, em meio a questionamentos sobre a possível influência de interferência política na decisão.

As regras em vigor, de acordo com os regulamentos e circulares emitidos ao longo das duas últimas décadas, estabelecem que o cartão vermelho implica suspensão automática de pelo menos uma partida.

Além disso, os casos em que a punição pode ser contestada se limitam a circunstâncias específicas, como erro na identificação do jogador expulso ou a existência de um erro grave e evidente na decisão de expulsão.

Ligação de Trump acende a crise

O caso Balogun se transformou em uma das principais crises do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, depois que foi revelada uma ligação feita por Trump a Infantino, na qual pediu a revisão do episódio da expulsão do jogador contra a Bósnia e Herzegovina, considerando que o lance não merecia marcação de infração, algo admitido pelo próprio presidente norte-americano.

Em contrapartida, a Comissão de Disciplina da Fifa negou ter sofrido qualquer interferência na tomada de sua decisão. A entidade esclareceu, em comunicado divulgado no dia 6 de julho, que não anulou o cartão vermelho recebido por Balogun no primeiro dia do mesmo mês, mas decidiu suspender a execução da punição de forma condicional e em regime de prova.

A comissão impôs ao jogador uma multa de 40 mil dólares, além da suspensão de uma partida, antes de decidir suspender a execução do gancho pelo período de um ano, o que lhe permitiu atuar contra a Bélgica nas oitavas de final.

Mas a seleção norte-americana não se beneficiou da participação de seu atacante, já que perdeu para a belga por 4 a 1 e deu adeus ao torneio nas oitavas de final.

Balogun: achei que era uma brincadeira

Após a eliminação dos Estados Unidos do torneio, Balogun revelou sua reação ao ser informado da decisão de suspender sua punição, afirmando que, no início, acreditou que se tratava apenas de uma "brincadeira", e descreveu o que aconteceu como algo "irreal".

O caso traz de volta à tona os questionamentos sobre a independência das decisões disciplinares no futebol e sobre a consistência na aplicação dos regulamentos a todas as seleções e jogadores, especialmente com a Fifa se preparando para defender sua decisão diante de seu conselho, em meio à continuidade da polêmica sobre as circunstâncias do episódio.