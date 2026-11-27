De acordo com o jornal Sport, Balde perdeu boa parte do espaço que tinha nos planos do técnico Hansi Flick, e sua situação não passou despercebida por vários grandes clubes europeus.
O Barcelona não fecha as portas para a saída de Balde em janeiro, mas impõe uma condição para aprovar o negócio: contratar antes um zagueiro canhoto, capaz de ajudar a equipe pelo lado do campo ou de abrir espaço para que Gerard Martín atue na lateral esquerda.
A diretoria esportiva do clube catalão não quer enfraquecer a defesa no meio da temporada sem garantir a contratação de um substituto adequado.
A chegada de um zagueiro canhoto daria a Hansi Flick mais opções no miolo de zaga e permitiria a ele contar mais com Gerard Martín na lateral esquerda.
Por isso, o Barcelona não pretende se precipitar na definição do futuro de Balde, por maiores que sejam os benefícios que o clube possa obter com sua saída, seja para abrir margem no teto salarial, seja para facilitar outras contratações no mercado.
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Ao mesmo tempo, Jorge Mendes já começou a se movimentar. O empresário português conhece a situação de seu cliente e estuda várias alternativas disponíveis.
A Itália é um dos destinos que vêm ganhando força nos últimos dias, diante do claro interesse de Milan e Juventus em contar com Balde.
Segundo o jornal Corriere dello Sport, o Milan estuda um formato que lhe permita fechar um negócio de grande porte financeiro durante a janela de transferências de inverno.
O jornal italiano estimou o valor da transferência de Balde em 50 milhões de euros, quantia que o clube lombardo teria dificuldade de bancar de imediato.
O formato em discussão nos escritórios do Milan prevê um empréstimo oneroso até o fim da temporada, com uma cláusula no acordo que dê ao clube a opção de compra, que poderia se tornar obrigatória caso determinadas condições sejam cumpridas.
O salário do jogador também será um dos pontos a serem negociados, já que, segundo as mesmas informações, gira em torno de 6 milhões de euros por ano.
Jorge Mendes tem uma excelente relação com o Milan, o que pode facilitar as negociações entre as partes.
O clube italiano considera o reforço da lateral esquerda uma prioridade máxima, diante das dúvidas levantadas pelo desempenho de Pervis Estupiñán e da necessidade de dar ao técnico Rúben Amorim mais opções na posição.
O Milan não é o único grande clube italiano que acompanha a situação de Balde: a Juventus também avalia a possibilidade de contratá-lo por empréstimo em janeiro.
O técnico Luciano Spalletti quer reforçar o lado esquerdo da defesa de sua equipe, diante da oscilação de Andrea Cambiaso e Juan Cabal, e acredita que o jogador do Barcelona tem as características físicas e técnicas para fazer a diferença de imediato.
Uma das diferenças entre Milan e Juventus pode estar na disposição de cada um em se comprometer com a compra definitiva de Balde.
De qualquer forma, o Barcelona terá de avaliar até que ponto um negócio desse tipo pode ajudá-lo a cumprir seus próprios objetivos na janela de transferências de inverno.
Balde também desperta grande interesse na Inglaterra, onde Liverpool, Manchester United e Tottenham acompanham os desdobramentos que podem ocorrer nas próximas semanas.
Jorge Mendes já conversou com Liverpool e Manchester United e transmitiu aos dois clubes as condições financeiras de um possível negócio.
O Barcelona prefere que o jogador saia por meio de uma venda definitiva, por um valor próximo de 30 milhões de euros, mas não descarta um empréstimo com opção de compra, desde que o clube interessado arque com a totalidade do salário do lateral, o que permitiria ao Barcelona retirá-lo completamente de sua folha salarial.