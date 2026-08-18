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Christian TitzGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

Após início catastrófico na nova temporada! Primeiro técnico da 2. Bundesliga já à beira da demissão?

2. Bundesliga
C. Titz
Hannover

No Hannover 96, o sinal de alerta já está ligado após duas derrotas no início da nova temporada da 2. Bundesliga. A cadeira do técnico Christian Titz está balançando?

Segundo uma reportagem da Sky, o treinador de 55 anos do time da Baixa Saxônia já estaria sob pressão internamente no clube. Após o início de temporada frustrante, com duas derrotas em dois jogos, o respaldo dos dirigentes estaria diminuindo.

Até a pausa para a data Fifa no início de setembro - até lá, o Hannover ainda terá pela frente o SV Hemelingen, da quinta divisão, na Copa da Alemanha, além de Darmstadt 98 e Karlsruher SC na liga -, Titz precisaria obrigatoriamente somar vitórias e pontos para não perder o emprego antes da hora.

Nos bastidores, comenta-se que o técnico de 55 anos não aprende com erros do passado e insiste de forma teimosa em seu estilo de jogo. Já no ano passado, o Hannover havia praticado sob Titz um futebol ofensivo em grande parte vistoso, mas frequentemente fracassava por sua própria incapacidade e pela má conversão das chances. O acesso acabou sendo perdido por pouco, com o quarto lugar na tabela.

Christian Titz: o que causa insatisfação no Hannover 96?

Além disso, o treinador já teria perdido um ou outro jogador no vestiário. A surpreendente mudança na posição de goleiro antes do jogo mais recente contra o VfL Wolfsburg (0 a 1) teria alimentado ainda mais as dúvidas.

No duelo da Baixa Saxônia, Titz retirou a confiança do reforço Pascal Loretz (contratado por 1,1 milhão de euros junto ao FC Luzern) após apenas uma partida oficial e o substituiu por Leo Weinkauf. Na sequência, o técnico de 55 anos indicou que Weinkauf também poderá estar entre os postes no duelo da Copa da Alemanha no próximo sábado.

O Hannoversche Allgemeine Zeitung escreve que o cargo de Titz ainda não corre perigo de forma aguda, mas que a crise de resultados precisa ser superada com urgência para permitir a continuidade da parceria.

Hannover 96 v 1. FC Nürnberg - 2. BundesligaGetty Images

O Hannover 96 já procura outros treinadores?

Ali também se diz, no entanto, que o diretor esportivo Jonas Boldt já estaria procurando alternativas. Entre os nomes citados está, entre outros, o ex-treinador do Colônia Lukas Kwasniok, que perdeu seu trabalho nos Bodes em março passado devido à falta de sucesso persistente.

O Hannover 96 ocupa a 17ª posição na tabela após duas rodadas. Ao lado do VfL Osnabrück, o time da Baixa Saxônia é a única equipe da 2. Bundesliga que ainda não somou nenhum ponto.

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