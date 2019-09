Após hat-trick, Luiz Adriano ganha pontos em meio à disputa pelo ataque no Palmeiras

O camisa 10 foi o grande destaque da vitória sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro

Se há um elenco com um bom número de opções para a posição de centroavante, é o . O atual campeão brasileiro já contava com Deyverson, destaque na reta final de 2018, um Miguel Borja ainda em busca de provar que pode decidir e contratou mais recentemente Henrique Dourado e Luiz Adriano.

Entretanto, hoje não há dúvidas de que vai ser difícil tirar Luiz Adriano dos titulares. Esta sensação fica mais evidente depois de sua grande exibição contra o , terça-feira (11), com os três gols marcados no triunfo por 3 a 0 pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enfim, o atacante contratado junto ao Spartak de Moscou, pôde comemorar gols e vitórias.

Luiz fez sua estreia em meio ao pior momento do Palmeiras em 2019, com tropeços que tiraram o time da liderança do Brasileirão, e não pôde comemorar por muito tempo o seu primeiro gol como Alviverde, já que foi justamente na derrota por 2 a 1 para o que eliminou o time nas quartas de final da Libertadores. Diante do , no revés que sacramentou a demissão de Luiz Felipe Scolari, também não conseguiu decidir. A exibição tímida nos 2 a 1 sobre o , estreia de Mano Menezes como técnico, pareciam abrir um espaço para mais uma tentativa de Borja, que saiu do banco para dar a assistência para o gol da vitória. Mas nada é melhor para um atacante do que gols.

Se a sua moral já estava aparecendo por ter sido escolhido mais vezes entre os titulares – em seis jogos, começou jogando todas as vezes -, após o hat-trick lhe dá ainda mais forças. Especialmente num momento em que as outras opções do Alviverde (Borja, Deyverson e Henrique Dourado) não vivem o melhor momento. Perguntado em sua coletiva pós-jogo por que não relacionou Deyverson, por exemplo, Mano Menezes falou exatamente sobre o número de opções em seu grupo de jogadores.

“Em determinados momentos, alguns ficarão de fora, mas ninguém está fora do grupo. Não há razão de termos algum jogador de fora com o nível de profissionalismo que eles têm. Estamos em um processo de evolução. Pela qualidade do elenco, é possível usar em determinados jogos, trabalhar com eles durante uma semana cheia e usar depois”, afirmou.

E no processo de subtração para relacionar suas opções, hoje o atacante que pode ficar mais tranquilo no Palmeiras é Luiz Adriano.