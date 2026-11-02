Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Após goleada por 6 a 0 do Al-Shabab, o Al-Ahli sofre duro golpe diante do Al-Sadd

Al-Sadd x Al-Ahli
Al-Sadd
Al-Ahli
Liga dos Campeões da Ásia
Catar
Arábia Saudita

O Al-Raqi está em uma grande crise

O time do Al-Ahli, da Arábia Saudita, recebeu um novo golpe na atual temporada, depois que um de seus astros sofreu uma lesão durante o confronto com o Al-Sadd, do Catar, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O Al-Ahli havia sofrido uma derrota amarga poucos dias antes diante do Al-Shabab, pelo placar de 6 a 1, pela 12ª rodada da Liga Roshn Saudita de Profissionais.

O primeiro tempo da partida contra o Al-Sadd foi marcado pela lesão do francês Valentin Atangana, que não conseguiu completar o jogo, o que levou o técnico holandês Marino Pusic a substituí-lo, colocando seu companheiro Ziyad Al-Johani em seu lugar.

Leia também: Vídeo: na ausência de Cristiano Ronaldo, furacão Félix comanda o Al-Nassr na destruição do Pakhtakor

Próximas partidas
AHL

AHL

Campeonato Saudita

07 de nov. de 2026

ALT

ALT

ALS

ALS

Stars League

08 de nov. de 2026

ALR

ALR

O Al-Ahli vive atualmente uma situação ruim em termos de estabilidade técnica e administrativa, o que pode resultar na saída de Pusic do cargo nos próximos dias.

Vale lembrar que o Al-Ahli é o campeão das duas últimas edições da Elite da Ásia e busca conquistar o título pela terceira vez consecutiva, um feito inédito.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google