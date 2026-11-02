Após goleada por 6 a 0 do Al-Shabab, o Al-Ahli sofre duro golpe diante do Al-Sadd

O time do Al-Ahli, da Arábia Saudita, recebeu um novo golpe na atual temporada, depois que um de seus astros sofreu uma lesão durante o confronto com o Al-Sadd, do Catar, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O Al-Ahli havia sofrido uma derrota amarga poucos dias antes diante do Al-Shabab, pelo placar de 6 a 1, pela 12ª rodada da Liga Roshn Saudita de Profissionais.

O primeiro tempo da partida contra o Al-Sadd foi marcado pela lesão do francês Valentin Atangana, que não conseguiu completar o jogo, o que levou o técnico holandês Marino Pusic a substituí-lo, colocando seu companheiro Ziyad Al-Johani em seu lugar.

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O Al-Ahli vive atualmente uma situação ruim em termos de estabilidade técnica e administrativa, o que pode resultar na saída de Pusic do cargo nos próximos dias.

Vale lembrar que o Al-Ahli é o campeão das duas últimas edições da Elite da Ásia e busca conquistar o título pela terceira vez consecutiva, um feito inédito.