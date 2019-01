Guardiola vibra por De Bruyne após goleada do City

Com gol de Gabriel Jesus, os Citizens bateram o Burnley por 5 a 0 e avançam para as oitavas de final da FA Cup

O Manchester City não tomou conhecimento do Burnley e avançou para as oitavas de final da FA Cup (Copa da Inglaterra), neste sábado (26). Foi a oitava vitória seguida para a equipe de Pep Guardiola, considerando todas as competições.

Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, Kevin Long (contra) e Aguero balançaram as redes pelo City dentro do Etihad Stadium. Após a vitória, Guardiola comemorou o triunfo e fez elogios ao meia Kevin De Bruyne, que após sofrer com lesões vem recuperando o seu bom futebol.

“Temos que melhorar algumas coisas, mas fizemos boas jogadas. Estou satisfeito por estar na próxima fase e no sorteio de segunda-feira (29)”, disse o catalão, que também completou 600 partidas como treinador. “Estou muito satisfeito com o comprometimento da equipe, especialmente com todos os jogos que temos feito”.

PEP Não é fácil quando os jogadores têm lesões longas. É por isso que tentamos administrar os minutos de @DeBruyneKev. Precisamos dele porque ele é muito inteligente e agressivo em seu jogo. Ele ajuda muito.#cityvburnley #MCFCPortugues — Manchester City (@ManCityPT) 26 de janeiro de 2019

“Não é fácil quando os jogadores têm lesões longas. É por isso que tentamos administrar os minutos de Kevin De Bruyne. Precisamos dele porque ele é muito inteligente e agressivo em seu jogo. Ele ajuda muito”, completou.

Além de estar na disputa da FA Cup, o Manchester City também briga pelo título da Premier League, está na final da Copa da Liga e nas oitavas de final da Champions League.