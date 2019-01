Após goleada do Manchester City, Guardiola diz estar com "fome de títulos"

O treinador lembrou que os Citizens ainda não têm um histórico de grandes troféus e elogiou a participação de Gabriel Jesus contra o Burton Albion

Pep Guardiola não escondeu de ninguém que o Manchester City já está garantido na final da Carabao Cup (a Copa da Liga Inglesa) após ter goleado o Burton Albion, da terceira divisão, por inapeláveis 9 a 0 no jogo de ida, realizado nesta quarta-feira (09) – o resultado mais elástico na história das semifinais inglesas.

“Estamos na final… mas, é claro, temos que jogar o segundo jogo. Parabéns ao Burton - eles mereciam estar aqui”, disse, elegantemente, fazendo referência também ao duelo de volta que será realizado no Etihad Stadium no próximo dia 23.

A sinceridade de Guardiola foi além, ao reconhecer que o City precisa encher as suas prateleiras de troféus. O catalão também aproveitou para elogiar o técnico adversário Nigel Clough, filho do lendário Brian Clough, que entre as décadas de 1970 e 80 fez história ao levar Derby County e Nottingham Forest a títulos importantes.

“Nigel Clough é incrível. Seu pai o ensinou alguns truques! Você sabe melhor do que eu o que ele significa, ele respeita o futebol e é carismático. É uma honra jogar contra o time dele (...) Eu queria parabenizar o Burton por chegar a esse estágio da competição. Eles merecem crédito. Nós não temos muitos títulos em nosso museu, então toda vez que temos a chance de estar na final, temos que agarrar e ficar com fome”.

Guardiola também elogiou a exibição de Gabriel Jesus, que pela primeira vez em sua carreira fez quatro gols em uma única partida: “atacantes precisam de gols. O Gabriel Jesus teve chances no último jogo e hoje ele marcou. Vai ser bom para ele, para o time, para todos”.

O Manchester City volta a campo na próxima segunda-feira (14), contra o Wolverhampton, pela 22ª rodada da Premier League inglesa.