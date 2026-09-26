Em sua versão renovada, o estádio "Camp Nou" deixou de ser apenas uma fonte de vitórias para a equipe do técnico Hansi Flick e um pilar econômico vital para o Barcelona, transformando-se em um símbolo que recoloca com força o gigante catalão na vanguarda do mapa futebolístico mundial.

Após ser escolhido oficialmente em meados deste mês para sediar a final da Liga dos Campeões da Europa de 2029, prevalece um clima de otimismo e satisfação em todos os meios catalães diante da possibilidade de o estádio também abrigar a partida final da Copa do Mundo de 2030, que será realizada em organização conjunta entre Espanha, Portugal e Marrocos.

As instituições catalãs e o Barcelona apoiam essa candidatura com grande entusiasmo, contando com a prontidão e os planos estruturais que os órgãos envolvidos elaboraram há muito tempo. E, apesar de a escolha do estádio para a final da Champions ter aumentado a dose de otimismo, a competição permanece acirrada com o candidato mais destacado e forte, o "Estádio Hassan II" na cidade marroquina de Casablanca, além da entrada do reduto "Santiago Bernabéu", em Madri, no círculo da disputa.

A esse respeito, Berni Álvarez, ministro do Esporte do governo catalão, comentou em suas declarações recentes ao programa "Tot Costa", segundo o que noticiou o jornal espanhol "Marca", afirmando: "O Camp Nou é o melhor palco de todos para sediar a final. Não falo movido por um otimismo abstrato, mas me baseio em uma realidade concreta; pois acredito que o Spotify Camp Nou representa o berço ideal para a final da Copa do Mundo de 2030".

Álvarez acrescentou, esclarecendo a dimensão da coordenação: "Realizamos um trabalho excepcional até agora, em estreita coordenação com a prefeitura de Barcelona e com o clube, de maneira tranquila e distante do alarde que outros adotam".

O ministro regional expressou seu orgulho pelos passos concluídos, embora tenha insinuado que a decisão final pode ser afetada por outros fatores fora do âmbito da qualidade técnica da candidatura apresentada, ao dizer: "Teremos nossas chances, pois a questão está ligada a estar no lugar e no momento certos. Talvez a decisão não dependa totalmente da dimensão dos nossos esforços, o que pode parecer injusto, mas estou extremamente feliz com cada passo que demos até agora, porque estamos no caminho certo".

Em contrapartida, a Federação Internacional de Futebol, a "Fifa", ainda não anunciou a decisão final sobre a identidade do estádio que sediará a final, apesar das declarações firmes feitas por Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Real Marroquina de Futebol, nas quais afirmou que o confronto de encerramento será realizado no "Estádio Hassan II", em Casablanca; estádio que está atualmente em construção, com o objetivo de ser inaugurado no fim de 2027, com uma capacidade de até 115 mil espectadores, tornando-se o maior estádio do mundo.

Muitos consideram, entre eles José Luis Martínez-Almeida, prefeito de Madri, que o estádio marroquino é o mais próximo de vencer; ele declarou no início desta semana: "Não estou otimista quanto à realização da final no Santiago Bernabéu, porque acredito que Marrocos luta com afinco e se movimenta em níveis políticos e institucionais influentes para conseguir isso".

Esses indícios, porém, não abalaram a determinação do clube catalão, pois Joan Laporta, presidente do Barcelona, ressaltou, em suas declarações através do programa "Què t'hi jugues", o direito de seu estádio, dizendo com confiança: "A final da Copa do Mundo não deve ser realizada em Casablanca nem em Madri, mas sim ser abrigada pelo gramado do Camp Nou".

Laporta prosseguiu, justificando seu argumento: "Digo isso por uma razão clara ligada à capacidade, que chega a 105 mil espectadores, e acredito que a Fifa levará esse fator em consideração. Além disso, a final da Copa do Mundo já foi realizada anteriormente no Bernabéu em 1982, e, com todo o nosso respeito a Marrocos, a final de 2030 deve ser disputada pela Espanha em seu próprio território, por ser uma ex-campeã mundial".