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Dirigentes de uma federação africana iniciaram negociações com o marroquino Mustapha Hadji para contar com seus serviços em um cargo importante, meses antes da Copa Africana de Nações de 2027.

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Desde que deixou o cargo de auxiliar técnico de Vahid Halilhodžić, durante a passagem do treinador pela seleção marroquina, o grande astro marroquino não ocupou nenhuma função.

O site marroquino "Le360 Sport" informou que Hadji é forte candidato a assumir o cargo de diretor técnico da Federação Malinesa de Futebol.

Citando a imprensa malinesa, o site relatou que a federação iniciou negociações com o ex-astro da seleção marroquina para aproveitar sua experiência no projeto de desenvolvimento e reestruturação do futebol no Mali.

Segundo as mesmas informações, os dirigentes da federação malinesa sondaram Hadji e discutiram a possibilidade de ele assumir o cargo, em um movimento que busca atrair profissionais qualificados e com vasta experiência nos cenários africano e internacional.

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Os malineses apostam na trajetória vitoriosa de um dos maiores astros do futebol marroquino e africano, vencedor da Bola de Ouro Africana em 1998, para contribuir com o desenvolvimento da formação de atletas e a melhoria da qualidade do trabalho técnico no futebol do país.

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A iniciativa faz parte da preparação do Mali para as próximas competições continentais, com destaque para a Copa Africana de Nações de 2027, já que a federação tem buscado estabelecer as bases de um projeto técnico completo, capaz de elevar o nível do futebol malinês e reforçar sua presença no continente.

Mali garante vaga na Copa Africana de Nações de 2027

A seleção do Mali garantiu antecipadamente a classificação para a Copa Africana de Nações de 2027, que será disputada em Uganda, no Quênia e na Tanzânia, no próximo ano.

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A vaga veio com a vitória por 2 a 0 sobre a anfitriã Ruanda, na noite da última terça-feira, em partida válida pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

O Mali abriu o placar aos 27 minutos, com Modibo Sagnan, enquanto seu companheiro Gaoussou Diarra marcou o segundo gol no último minuto do tempo regulamentar.

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Com o resultado, o Mali chegou a 12 pontos e lidera o Grupo 11 das Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, enquanto Ruanda estacionou nos seis pontos, na segunda colocação.

Na terceira posição do mesmo grupo aparece a Libéria, com três pontos, mesma pontuação de Cabo Verde, uma das seleções participantes da última edição da Copa do Mundo de 2026.

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A vantagem do Mali para o perseguidor mais próximo na briga por uma das duas vagas do grupo para a Copa Africana de Nações de 2027 subiu para 9 pontos, diferença impossível de ser tirada nas duas últimas rodadas.

Futebol marroquino chama a atenção

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Nos últimos anos, o futebol marroquino tem chamado a atenção do mundo em todos os níveis, tanto com a seleção principal quanto com as seleções de base, que conquistaram grandes feitos.

O novo ranking mundial de seleções, divulgado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) nesta quarta-feira, marcou uma virada histórica para o futebol árabe e africano, depois que a seleção marroquina deu um salto extraordinário e entrou no grupo das cinco melhores seleções do mundo, um feito inédito para o futebol árabe.

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O Mali quer contar com um astro marroquino de grande experiência, na tentativa de seguir o caminho do Marrocos no desenvolvimento de seu futebol.