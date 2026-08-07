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Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Após Fabinho, Doumbia e Al-Ghamdi, novo meia ameaça temporada do Al-Ittihad

Al-Jazira x Al-Ittihad
Al-Jazira
Al-Ittihad
Liga dos Campeões da Ásia - Eliminatórias
F. Al-Ghamdi
H. Al Ghamdi
Fabinho
M. Doumbia
Campeonato Saudita
Neom SC
Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita
Brasil
Mali

Nova crise atormenta o Al-Nassr

O Al-Ittihad passou a estar ameaçado de perder mais um jogador no meio-campo durante a nova temporada de futebol, depois do trio formado pelo brasileiro Fabinho, pelo malinês Mamadou Doumbia e pelo saudita Hamed Al-Ghamdi.

O Al-Ittihad sofre uma crise devastadora no meio-campo, após a saída de Fabinho e a lesão de Doumbia desde o final da temporada passada, além de Al-Ghamdi ter sofrido uma lesão no ligamento cruzado durante a pré-temporada.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" revelou a possibilidade de perda de mais um jogador no meio-campo, Faisal Al-Ghamdi.

O jornal esclareceu que o clube Neom pediu ao Al-Ittihad os serviços do seu jogador Faisal Al-Ghamdi por empréstimo até o final da próxima temporada.

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Al-Jazira crest
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ALJ
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Al-Ittihad
ITT

Caso o Al-Ittihad aceite a proposta, a equipe sofrerá enormemente no meio-campo, já que o recém-chegado senegalês Dion Lopy se verá sozinho, diante de uma série de ausências entre lesões e saídas.

Faisal Al-Ghamdi havia conseguido algumas oportunidades de participação durante a temporada passada, especialmente sob o comando do técnico português Sérgio Conceição, algo que estava previsto para aumentar na próxima temporada.

Vale lembrar que o Al-Ittihad iniciará a nova temporada na próxima terça-feira, quando enfrentará o Al-Jazira dos Emirados, na fase preliminar de classificação para a fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

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