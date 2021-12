Após exames no Botafogo, Dedé quer definir futuro até fim de semana

Dedé ainda não definiu o seu futuro no mercado da bola. Depois de fazer exame clínico no Botafogo nessa terça-feira (14), o zagueiro de 33 anos viajou ao lado de familiares e espera decidir o seu novo clube até o fim desta semana. Ele ainda atrai interesse de integrantes da Série A e da Série B, conforme apurado pela GOAL. Os nomes dos interessados não são revelados.

Sem entrar em campo desde 2019 — sua última partida foi em 19 de outubro daquele ano, ainda pelo Cruzeiro —, o defensor se tratou de problemas clínicos em 2020 e 2021. Ele deseja retomar a carreira na próxima temporada e estuda os projetos apresentados até agora.

Um acordo com o Botafogo não está descartado. O clube do Rio de Janeiro, entretanto, avalia as condicões físicas do zagueiro para avançar nas tratativas. Depois dos resultados da primeira avaliação, o Alvinegro Carioca verá a necessidade de novos exames para avançar nas tratativas com o jogador.

Dedé, porém, não se limita à proposta feita pelo Botafogo no mercado da bola. O zagueiro de 33 anos aguarda a formalização das propostas dos interessados da Série A e da Série B para decidir o seu futuro.

Dedé está livre no mercado da bola desde julho deste ano. O zagueiro obteve a liberação da Toca da Raposa II após fazer um acordo com o clube. Ele chegou a acionar a Justiça do Trabalho para receber atrasados.

O jogador tratou graves lesões no joelho direito nos últimos anos. Ele fez treino físico à parte para voltar a jogar futebol.