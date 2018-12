Após exame, Atlético de Madrid confirma afastamento de Filipe Luis por duas semanas

Jogador se contundiu no último final de semana em partida da La Liga 2018-19

Atleta do Atlético de Madrid, Filipe Luis desfalcará a equipe por duas semanas. Segundo informações divulgadas pelo clube espanhol nesta segunda-feira (17), o lateral-esquerdo sofreu uma lesão de grau I na coxa direita.

Durante a manhã, o lateral foi submetido a uma ressonância magnética, no centro médico da Universidade de Navarra, em Madrid, que constatou a lesão.



(Foto: Denis Doyle/Getty Images)

A segunda contusão do brasileiro na temporada ocorreu na vitória contra o Valladolid, por 3 a 2, no último sábado (15), pela 16ª rodada da La Liga 2018-19. Já a primeira, aconteceu no final de novembro após a partida contra o Monaco, válida pela fase de grupos da Champions League 2018-19. Na ocasião, Filipe se ausentou dos gramados por três partidas, devido a um edema muscular na coxa direita.