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Finn Jeltsch vai custar ao Stuttgart mais do que o previsto?

O Stuttgart aparentemente terá de pagar ao Nürnberg uma quantia de seis dígitos por Finn Jeltsch.

Segundo reportagem do jornal Bild, a primeira partida do zagueiro de 20 anos pela seleção alemã acionou um pagamento de 250 mil euros, que o Stuttgart agora precisa repassar ao Nürnberg.

Jeltsch estreou pela seleção alemã na vitória por 5 a 0 sobre a Holanda, na última rodada da Liga das Nações. A cláusula havia sido acertada entre Stuttgart e Nürnberg quando o jovem se transferiu, em fevereiro de 2025. Na época, o Stuttgart pagou apenas 9,5 milhões de euros, mas o valor total já ultrapassou 10 milhões de euros.

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Isso porque, segundo informações, o Stuttgart já precisou pagar mais 500 mil euros ao Nürnberg em maio de 2025. O pagamento foi motivado pela conquista da Copa da Alemanha na final contra o Arminia Bielefeld, partida em que Jeltsch entrou na reta final.

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Desde que chegou ao Stuttgart, o jogador de 20 anos conquistou uma vaga entre os titulares sob o comando do técnico Sebastian Hoeneß. Nesta temporada, já entrou em campo 14 vezes em todas as competições. Jeltsch pode atuar tanto na zaga quanto na lateral direita.

Getty Images

Stuttgart avalia vendas na janela de transferências de inverno

Enquanto o Stuttgart precisa pagar mais pelo jovem jogador da seleção alemã, o diretor esportivo Fabian Wohlgemuth afirmou que vendas de jogadores no futuro não seriam inevitáveis . O elenco do Stuttgart pode passar por mudanças já na próxima janela de transferências.

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"É claro que teremos de vender jogadores nas próximas janelas de transferências. Isso pode acontecer já no inverno. Mas também precisamos avaliar se podemos nos dar a esse luxo do ponto de vista esportivo", explicou Wohlgemuth após a derrota por 2 a 0 para a Inter de Milão na Champions League, na noite de quarta-feira.

O atacante Jamie Leweling e o meio-campista Angelo Stiller são apontados como possíveis candidatos a uma venda. Ambos já foram associados diversas vezes a diferentes clubes. Enquanto alguns times da Premier League teriam demonstrado interesse em Leweling, Stiller está no radar de Milan, Real Madrid e Manchester United.

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"Em princípio, o Stuttgart é um clube que precisa obter receitas com transferências de tempos em tempos. Mas não há obrigação de vender. Nos últimos três anos, já conseguimos criar uma folga financeira", afirmou Wohlgemuth.