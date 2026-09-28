Após estreia pelo Brasil, Matheuzinho compara pressão na seleção com Corinthians e Flamengo

Matheuzinho viveu um momento especial nesta Data Fifa ao fazer sua estreia pela seleção brasileira. Convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti, o lateral-direito do Corinthians foi titular e atuou durante os 90 minutos no empate por 1 a 1 com a Austrália, na última sexta-feira (25), em Townsville. Dias após a partida, o jogador falou à ESPN sobre a experiência de defender o Brasil e a responsabilidade de vestir a camisa da seleção.

O lateral avaliou positivamente sua primeira atuação, mas reconheceu o peso que sentiu antes e durante os primeiros minutos em campo. Segundo Matheuzinho, a tensão diminuiu conforme conseguiu se adaptar ao ritmo da partida.

"Acho que fiz uma partida muito segura [contra a Austrália]. Como era minha estreia, procurei fazer o necessário para ajudar a equipe. Claro que sai um peso gigantesco das costas quando começa o jogo. Quando você entende como que é, você vai se soltando mais. Fiquei feliz, individualmente, pela minha partida. Sei que posso entregar muito mais, mas o que o jogo estava pedindo ali no momento e por ser uma estreia, acho que fiz uma partida muito boa. Fiquei satisfeito e feliz", afirmou.

Com passagens por Flamengo e Corinthians, Matheuzinho também comparou a pressão que enfrentou nos dois clubes com a cobrança de atuar pela seleção brasileira. Para o jogador, a experiência em equipes de grandes torcidas ajuda a lidar com a responsabilidade, mas defender o país representa um desafio diferente.

"É um trabalho muito específico. Já passei pelo Flamengo, estou agora no Corinthians, que são as duas maiores torcidas do Brasil. Mas a pressão de vir aqui e representar o Brasil é diferente. Acho que é uma pressão muito maior, uma responsabilidade muito maior", disse.

Matheuzinho destacou ainda a importância da preparação mental para lidar com a exposição e evitar que fatores externos interfiram dentro de campo. O lateral afirmou que a experiência adquirida nos dois clubes o ajudou a chegar à seleção com uma "casca" maior, mas ressaltou que o nervosismo faz parte de uma estreia.

"Claro que, por ter a experiência de jogar nas duas maiores torcidas do Brasil, você tem uma 'casca' maior em chegar aqui e saber lidar um pouco melhor quando você está jogando, mas bate nervosismo. Tem que se preparar mentalmente, tem que se preparar. Mas acho que o mais importante é saber que você está aqui por um motivo, né? Porque você é capaz", falou.

Na sequência, o lateral reforçou que o foco precisa estar no futebol, sem deixar que a expectativa externa afete o desempenho: "Então, acho que uma dica é chegar aqui, tentar ficar mais tranquilo possível e apenas focar no futebol, esquecer o externo, porque, se você ficar pensando mais no externo, em ficar preocupado com o que as pessoas vão achar, o que os outros estão achando, você acaba não desfrutando do futebol".

Para o segundo amistoso contra a Austrália, Ancelotti testou sete mudanças em relação à equipe que iniciou o primeiro confronto, com alterações em todos os setores. Matheuzinho ficou fora da formação trabalhada pelo treinador, que utilizou Vanderson na lateral direita.

A partida será nesta terça-feira (29), às 7h (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane. Depois, o Brasil encara a Índia no sábado (3 de outubro), às 11h (de Brasília), no Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Salt Lake, em Calcutá.