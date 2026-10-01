O jornal português A Bola faz referência aos estatutos da Federação Portuguesa de Futebol. Segundo eles, um jogador que, apesar de convocado de forma regular, faltar sem motivo justificável a um treino, jogo ou outra atividade da seleção pode ser "punido com suspensão de um a seis meses e, caso se trate de um jogador profissional, adicionalmente com uma multa entre cerca de 500 e 1.000 euros, correspondendo a 102 euros por unidade de conta". O artigo 160 também prevê uma suspensão provisória automática.

É exatamente essa regra que agora pode ser aplicada. Depois de Ronaldo ter passado toda a partida no banco na vitória da Selecao por 2 a 1 sobre a Noruega, ele deixou o campo imediatamente após o apito final em direção ao vestiário, enquanto seus companheiros comemoravam com os torcedores portugueses. Na terça-feira, ele então não participou do treino da equipe, antes de deixar definitivamente o hotel da seleção.

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Por que Cristiano Ronaldo está deixando a seleção?

Pouco depois, Ronaldo confirmou sua saída em uma publicação no Instagram. "Depois da coletiva de imprensa do treinador e de uma conversa com o presidente da federação portuguesa, decidi deixar o hotel da seleção", escreveu o astro. Sobre seus motivos exatos, ele disse que vai se manifestar no "momento certo". Ao mesmo tempo, desejou sorte a Portugal e aos seus companheiros de equipe.

O técnico Jorge Jesus já havia deixado claro anteriormente, de forma inequívoca, que só utilizaria o agora artilheiro recordista de 41 anos se realmente precisasse dele. Foi exatamente esse cenário que aconteceu no último domingo e que provocou bastante repercussão em Portugal.

Jesus mostrou compreensão pela decepção de Ronaldo: "Quando você se aquece por 20 ou 30 minutos e depois não entra em campo, ninguém fica feliz." Mas, como treinador, ele decidiu "que ele não entraria em campo", explicou: "Isso não é motivo para fazer disso um grande caso."

Portugal volta a campo pela Liga das Nações já na quinta-feira. No jogo do grupo contra a Dinamarca, porém, a Selecao terá de atuar sem Ronaldo. Atualmente, o campeão europeu de 2016 lidera o grupo à frente de Noruega e Dinamarca. O País de Gales, sem nenhum ponto após dois jogos, é o último colocado.