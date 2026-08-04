Mykhailo Mudryk busca recuperar o seu nível no Chelsea, após retornar aos gramados na sequência da redução da sua punição de suspensão, que era de 4 anos por uso de doping.

Mudryk está atualmente em Hong Kong, participando do período de treinamentos do Chelsea como preparação para a nova temporada, mas o internacional ucraniano (28 partidas internacionais) pode estar buscando uma transferência para outro clube por uma temporada.

O site "Foot Mercato" informou que o Strasbourg — clube que faz parte do mesmo grupo proprietário do Chelsea — demonstrou interesse em contratar o ex-jogador do Shakhtar Donetsk por empréstimo de uma temporada.

Ao ser questionado sobre o futuro do seu jogador de 25 anos, o técnico do Chelsea, Xabi Alonso, abordou primeiro a reintegração do ponta ao elenco.

Ele explicou em coletiva de imprensa: "Tudo aconteceu muito rápido, então o mais importante para nós é focar nele, garantir que ele se sinta novamente integrado à dinâmica do grupo e que seja parte fundamental do time".

Em seguida, deixou o futuro dele em Stamford Bridge em aberto, ao acrescentar: "Precisamos avaliar a situação, mas há uma coisa certa. É um caso especial, e temos que compreendê-lo".

Vale lembrar que o contrato de Mudryk com o Chelsea termina em 2031, e ele ficou ausente por cerca de 20 meses devido à punição de suspensão.