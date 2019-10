Após empate, Luxemburgo dispara contra critérios do VAR: "Pensa que somos idiotas"

Técnico ficou incomodado com a atuação da arbitragem de vídeo, que validou o gol do Ceará, no empate por 1 a 1

O empatou com o Ceará por 1 a 1, na Arena Castelão, na tarde deste sábado (26), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e deixou o gramado se queixando do VAR, que validou o gol cearense após o árbitro auxiliar assinalar impedimento.

Em entrevista coletiva, o técnico Vanderlei Luxemburgo elogiou o adversário, mas não poupou críticas ao VAR e aproveitou para mandar uma mensagem ao presidente da comissão de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, afirmando que os critérios não são os mesmos adotados em todos os jogos.



"Quero mandar um recado para o Gaciba mais uma vez. As interpretações dele... Tem que ter um critério único. Vi o jogo do contra o , foi um árbitro argentino. Em momento algum o VAR foi chamado. Agora temos quatro árbitros no jogo. Contra o não tinha câmera para analisar o lance. Mas tinha o árbitro, porra!", iniciou Luxemburgo.



(Foto: Reprodução Premiere)

"Contra o a mesma coisa: o Castan fez pênalti. Contra o foi o mesmo lance de hoje. Aí pega aquele negócio lá e pensa que somos idiotas. Bota onde quiser. Ele bota a régua onde quer que parta a régua. Quero ver abrir o campo, botar as placas, que são referências, para a gente ter uma referência das placas com a linha de impedimento", completou.

Apesar do protesto, o treinador ressaltou o desempenho rival e admitiu que a sorte vascaína poderia ter sido pior.

"Empate acabou sendo bom resultado em função do volume de jogo do Ceará no segundo tempo. Volume foi muito grande, demos muito espaço para eles jogarem, e não puxamos as jogadas de velocidade. Acho que o Ceará merecia mais sorte que a gente, mesmo. Acho que jogou mais que a gente, pelo menos no segundo tempo", finalizou.