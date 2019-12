Após empatar com o Real Sociedad, Valverde alerta o Real Madrid: "El Clásico será diferente"

Barcelona ficou apenas no empate à véspera do clássico com o Real Madrid na próxima quarta-feira (18)

Às véspera do clássico com o , o tropeçou e empatou com o por 2 a 2 na tarde deste sábado (14). Além do resultado insatisfatório, a equipe catalã ainda pode perder a liderança do Campeonato Espanhol caso os merengues vençam o no domingo (15).

No entanto, apesar do futebol abaixo do esperado, o técnico Ernesto Valverde destacou que a sua equipe entrará em campo na próxima quarta-feira (18), no Camp Nou, de um jeito diferente.

"Hoje tivemos de tudo. Momentos em que não estávamos bem e momentos em que sim, mas na quarta será diferente, tem conotações especiais e será intenso, embora diferente, não temos estado bem em algumas coisas, mas em outras, sim", analisou.

O Barça tem 35 pontos e registra um jogo a mais do que o Real Madrid, que aparece logo atrás com 34.