O Al-Ahli saudita deu seus primeiros passos com firmeza rumo à glória mundial, após garantir a vaga na segunda fase da Copa Intercontinental de Clubes 2026, com uma valiosa vitória por 1 a 0 sobre o Auckland FC, da Nova Zelândia, na partida do playoff realizada em Jidá na noite de quarta-feira.

Com esse triunfo, o Al-Ahli marcou um encontro de tirar o fôlego com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, campeão da Liga dos Campeões da África, em um confronto de mata-mata, marcado para o dia 19 de setembro no estádio Loftus Versfeld, na cidade de Pretória.

Esse confronto carrega uma importância redobrada, já que o vencedor será coroado com o título da Copa da África, Ásia e Pacífico, garantindo um lugar direto na Copa Desafio, em seu caminho rumo ao sonho maior.

Na outra chave do torneio, os apaixonados por futebol aguardam um confronto de peso, no qual o Toluca, do México, campeão da Concacaf, enfrenta o campeão da Copa Libertadores da América do Sul no dia 9 de dezembro, pela Copa Derby das Américas, com o vencedor desse derby enfrentando o campeão da Copa da África, Ásia e Pacífico no dia 12 de dezembro, na Copa Desafio.

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O campeão da Copa Desafio se classifica para a etapa final e mais importante, na qual enfrentará o Paris Saint-Germain, da França, campeão da Europa e atual detentor do título, na final da Copa Intercontinental de Clubes no dia 16 de dezembro de 2026, enquanto a Federação Internacional de Futebol anunciará posteriormente a sede central que receberá as três últimas partidas do torneio.