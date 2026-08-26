O Al-Ahli saudita deu seus primeiros passos com firmeza rumo à glória mundial, ao carimbar o passaporte para a segunda fase da Copa Intercontinental de Clubes 2026, após sua preciosa vitória por 1 a 0 sobre o Auckland FC, da Nova Zelândia, na partida de playoff realizada em Jidá na noite de quarta-feira.

Com esse triunfo, o Al-Ahli marcou um encontro de tirar o fôlego com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, campeão da Liga dos Campeões da África, em um duelo que não admite empate, marcado para o próximo dia 19 de setembro, no estádio Loftus Versfeld, na cidade de Pretória.

Esse confronto carrega uma importância dobrada, pois o vencedor será coroado com o título da Copa África, Ásia e Pacífico, garantindo uma vaga direta na Copa do Desafio, no caminho rumo ao sonho maior.

Na outra chave do torneio, os apaixonados por futebol aguardam um confronto de peso, no qual o Toluca mexicano, campeão da Concacaf, enfrenta o campeão da Copa Libertadores da América do Sul no próximo dia 9 de dezembro, no âmbito da Copa Derby das Américas, sendo que o vencedor desse Derby enfrentará o campeão da Copa África, Ásia e Pacífico no dia 12 de dezembro, na Copa do Desafio.

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O campeão da Copa do Desafio se classifica para a etapa final e mais importante, na qual enfrentará o Paris Saint-Germain francês, campeão da Europa e detentor do título, na final da Copa Intercontinental de Clubes no dia 16 de dezembro de 2026, enquanto a Federação Internacional de Futebol anunciará posteriormente a sede central que receberá as três últimas partidas do torneio.