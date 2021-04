Após eliminações, Botafogo intensifica busca por reforços: Rafael Moura e Anselmo Ramon interessam

Marcelo Chamusca externou a necessidade de reforços mais experientes e diretoria tenta acelerar conversas

Depois das eliminações na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca, o Botafogo tenta intensificar a busca por reforços. A ideia da diretoria é trazer pelo menos dois nomes de peso para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e um deles será um atacante.

O Alvinegro tem no radar dois nomes: Rafael Moura e Anselmo Ramon. Além disso, Fernandão, foi oferecido. No entanto, há uma pendência. Flagrado no exame antidoping na reta final do Brasileirão 2021, ele aguarda julgamento.

Com dificuldade financeira, Anselmo Ramon ficou um pouco mais distante depois da Chapecoense exigir receber o valor da multa rescisória para liberar o atacante. O Botafogo terá que desembolsar algo em torno de R$ 1 milhão.

Já no caso de Rafael Moura, ele desperta o interesse de outros clubes, mas vê com bons olhos a possibilidade de vestir a camisa do Botafogo. Nesta semana, a diretoria deve se reunir com os representantes do atleta para intensificar as conversas, mas há o entendimento interno de que, para haver um acerto, o atacante terá que diminuir um pouco a pedida salarial.

Outro nome que interessou ao Botafogo foi o de Hernane Brocador, que está sem espaço no Sport. Após uma consulta informal, a diretoria achou os valores altos.

Recentemente, segundo apuração da Goal, o técnico Marcelo Chamusca externou aos dirigentes a necessidade urgente de reforços mais experientes.

Eliminado no Campeonato Carioca, o Botafogo encara ainda o Macaé, no próximo domingo (25), apenas para cumprir tabela.