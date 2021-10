Após eliminação do Flamengo, Zico faz pedido: "não é hora de achar que tudo está errado"

Maior ídolo da história do clube se manifestou após queda na Copa do Brasil e pediu apoio ao time para a final da Copa Libertadores

A derrota por 3 a 0 para o Athlético-PR, que culminou na eliminação do Flamengo na Copa do Brasil está ecoando por todos os lados. Zico, maior ídolo da história do clube, se manifestou sobre o tema através de uma de suas redes sociais.

O Galinho lembrou que nesta quinta-feira (28), comemora-se o dia do Flamenguista e fez um pedido aos torcedores.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Não é hora de achar que tudo está errado. O Flamengo tem mais uma grande final pela frente e essa turma já deu muitas alegrias aos rubro-negros e merecem apoio para ir atrás de mais um título".

O eterno camisa 10 da Gávea lembrou também que neste mesmo dia 28 de outubro, os católicos comemoram o dia de São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis e também padroeiro do Flamengo.

"Como é dia também de São Judas Tadeu, não custa nada sempre agradecer e pedir uma ajuda. Mesmo com aquele nosso grande time, fomos algumas vezes pedir proteção ao Santo Padroeiro do Mengão. Saudoso Padre Bessa,que rezava a missa com a camisa do Mengão por baixo da batina".

Mais artigos abaixo

Confira abaixo a postagem completa de Zico:

O Flamengo ainda tem pela frente a final da Copa Libertadores, no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. O time carioca enfrenta o Palmeiras. Além disso, o time de Renato Gaúcho precisa juntar os cacos porque neste sábado já encara o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Atualmente na quarta posição na tabela, o Flamengo soma 46 pontos, 13 a menos que o líder Atlético-MG, com 59. O time carioca, no entanto, tem dois jogos a menos que os mineiros.