Segundo a Sky, Christoph Spycher, ex-capitão da SGE e atual diretor esportivo do BSC Young Boys, de Berna, era até então o favorito do Eintracht Frankfurt, mas recusou a proposta do clube na manhã de quarta-feira.

Além de Spycher, Joti Chatzialexiou, do 1. FC Nürnberg, e Marcel Schäfer, do RB Leipzig, aparecem agora entre os favoritos, segundo a reportagem. De acordo com informações do Bild, porém, Schäfer já está fora de cogitação, até porque não houve contato direto com o dirigente do Leipzig até o momento.

Com isso, Chatzialexiou é considerado o principal candidato para assumir a direção esportiva do clube de Frankfurt. Segundo a Sky, já houve conversas com o dirigente esportivo do Nürnberg, conduzidas pelo presidente do conselho de administração do Eintracht, Axel Hellmann, ao lado de representantes do conselho fiscal.

O Eintracht, no entanto, não conseguiria fechar o acordo sem custos: fala-se em uma compensação na casa de poucos milhões, que teria de ser paga ao clube da Francônia para tirar Chatzialexiou de seu contrato atual. O Nürnberg, porém, negou por ora a informação. Questionado pelo Bild, o clube da segunda divisão negou ter sido procurado pela SGE.

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Markus Krösche deixou o Eintracht Frankfurt por vontade própria

A definição, ainda assim, estaria prestes a acontecer. O próprio Hellmann já havia ressaltado, no domingo, que o clube buscava uma "decisão rápida". A prioridade máxima é garantir que o Eintracht possa agir diante das tarefas que tem pela frente e nas próximas janelas de transferências, nas quais o novo dirigente deverá reforçar a equipe de forma pontual. O conselho fiscal do clube deve aprovar a escolha em breve.

A necessidade de contratar um substituto decorre da saída de Krösche. Aos 46 anos, ele foi dispensado de suas funções como dirigente esportivo a pedido próprio. Conforme anunciou o Eintracht, o clube atendeu à solicitação de Krösche para ser liberado imediatamente de suas funções. O contrato, originalmente válido até 30 de junho de 2028, permanece em vigor com alterações.

Chegou ao fim, assim, um período de mais de três anos que começou no verão de 2021 e foi coroado pelo título da Liga Europa em 2022. Mais recentemente, porém, Krösche vinha sendo alvo de críticas dentro do clube e na imprensa.

Quais eram as críticas a Markus Krösche no Eintracht Frankfurt?

A contratação do técnico Albert Riera na temporada anterior era apontada como um erro grave de Krösche. O andamento lento da última janela de transferências de verão e notícias sobre a compra de um imóvel particular na Croácia aumentaram a pressão sobre o dirigente.

Em campo, apesar da turbulência na direção, a equipe vinha mostrando melhora: depois de vencer o 1. FC Köln por 1 a 0 e perder por uma margem apertada de 1 a 0 para o Borussia Dortmund fora de casa, avançou à próxima fase da copa na noite de terça-feira com uma vitória por 3 a 1 sobre o Hamburger SV.