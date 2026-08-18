"O hannoveriano de nascimento marcou seus gols por onde passou", comemorou o West Ham United no início de agosto de 2024 ao anunciar a contratação de Niclas Füllkrug. Tim Steidten, hoje planejador de elenco do 1. FC Köln, na época diretor técnico do West Ham e muito familiarizado com Füllkrug pelos tempos em comum no Werder Bremen, havia levado o atacante para Londres.

Quase exatamente dois anos depois, é preciso constatar: nem por todos os lugares em que Füllkrug jogou ele marcou seus gols. A conta amarga para o tradicional clube inglês rebaixado à segunda divisão: cada um dos raros gols de Füllkrug custou nada menos que nove milhões de euros.

Em 2024, 27 milhões de euros saíram da Inglaterra rumo a Dortmund. E Füllkrug conseguiu apenas três gols em 29 jogos pelo West Ham, o último deles em abril de 2025. Como também um empréstimo ao Milan na segunda metade da última temporada fracassou retumbantemente, Füllkrug de repente se viu diante do absoluto nada. Os Hammers queriam se livrar dele ainda neste verão apesar do contrato até 2028, ele não tem papel algum no planejamento e, mais recentemente, apareceu até sem número na lista oficial do elenco. Sua camisa 11 já havia sido assumida pelo companheiro de ataque Taty Castellanos durante o empréstimo de Füllkrug ao Milan.

O fato de ter ficado encostado em Londres agora torna possível, do ponto de vista do romantismo do futebol, uma verdadeira bomba: Füllkrug está voltando ao Werder Bremen, e o clube da Bundesliga vai inicialmente contratá-lo por empréstimo por um ano. "Sabemos que os últimos dois anos não transcorreram exatamente como ele imaginava, mas estamos convencidos de que ele dará sequência à carreira com sucesso no Werder", comemorou Peter Niemeyer, diretor do futebol profissional do SVW. No extremo norte, onde também cresceu como jogador, Füllkrug havia se tornado jogador da seleção nacional alguns anos atrás. Será que agora ele pode voltar a florescer por lá e, finalmente, viver tempos melhores de novo?

A outra pergunta que se fazia com frequência em torno de Füllkrug nos últimos dias era: como isso pôde chegar a esse ponto? Afinal, Füllkrug foi para o West Ham vindo do melhor momento da carreira e se via muito bem preparado para a melhor liga do mundo. Depois de finalmente ficar livre de lesões, Füllkrug primeiro recolocou o Werder na Bundesliga e depois, em 2022/23, também foi uma garantia de gols na elite alemã. A recompensa foi a estreia na seleção alemã em novembro de 2022; pouco depois, Füllkrug foi um dos poucos destaques positivos da decepcionante Copa do Mundo no Catar para a equipe da DFB.

Niclas Füllkrug no verão de 2024: final da Liga dos Campeões com o BVB, supercoringa na seleção da DFB

Até o verão de 2024, o atacante se tornou peça indispensável no elenco da seleção, convenceu como garantia de bom ambiente e com forte média de gols, e brilhou na Eurocopa em casa, em 2024, como um coringa importante. Na temporada anterior, ele era o atacante número 1 do Borussia Dortmund, chegou à final da Liga dos Campeões com o BVB e marcou gols importantes no caminho até lá. Füllkrug, de ascensão tardia e àquela altura poupado por lesões, parecia ter ainda alguns anos promissores pela frente.

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A saída de Dortmund após apenas um ano foi, de fora, bastante surpreendente. Embora o BVB tenha contratado em 2024 um concorrente de peso em Serhou Guirassy, ao que tudo indica o então técnico Nuri Sahin gostaria de ter mantido Füllkrug. Para os dirigentes do Borussia, o principal argumento para negociá-lo de novo tão cedo era a questão econômica. Afinal, o West Ham ofereceu 27 milhões de euros, dez milhões de euros a mais do que o próprio clube havia transferido para Bremen doze meses antes. Um lucro de transferência muito bem-vindo.

Na verdade, como se esperava de forma unânime, o estilo de jogo fisicamente robusto de Füllkrug deveria ter se encaixado bem na Premier League. O próprio jogador admitiu em entrevista à kicker, em fevereiro, que no fim isso não aconteceu e explicou que teve "poucos toques na bola dentro e ao redor da área" no West Ham. "E é justamente aí que está principalmente a minha força."

Faz parte da verdade também que Füllkrug teve muito azar com lesões depois da transferência para a Premier League. Primeiro foi o tendão de Aquiles, que o tirou de ação por meses; apenas um mês após o retorno, uma lesão na coxa voltou a derrubá-lo. Assim, encontrar ritmo foi simplesmente impossível em sua primeira temporada no West Ham. No segundo ano, tudo deveria melhorar, e de início até melhorou. Pelo menos nas primeiras sete rodadas, que ele conseguiu disputar sem lesões, embora de forma alguma tenha convencido. Veio então a lesão seguinte, antes de uma saída passar a se desenhar por muito tempo na virada de 2025 para 2026.

Empréstimo de Niclas Füllkrug ao Milan começa de forma promissora, mas depois decepciona

Füllkrug queria recomeçar em outra liga, em outro ambiente. Embora tenha enfatizado que pensar na Copa do Mundo não foi decisivo para isso, o sonho de disputar o Mundial certamente teve algum peso quando ele se juntou ao Milan por empréstimo no início de janeiro.

"Sinto que este jogo combina muito mais comigo do que na Premier League", disse Füllkrug após as primeiras partidas na Serie A. "The Fußballgott has arrived", escreveu o Milan no X, quando Füllkrug marcou em meados de janeiro o gol da vitória por 1 a 0 contra o Lecce apenas três minutos após entrar em campo. "Claro que sabemos que tipo de atacante incrível Füllkrug é. Ele já provou isso no passado. Traz qualidades para o nosso time que são muito importantes", elogiou Alexis Saelemaekers, autor da assistência.

Füllkrug tinha um prestígio muito especial com os torcedores do Milan porque marcou o gol de ouro contra o Lecce com um dedo do pé quebrado. "Sou alemão, nós somos fortes, sabemos lidar com a dor", disse ele, rindo, antes de destacar: "Não quero perder nenhum jogo do Milan." Sua popularidade em San Siro cresceu rapidamente e, além disso, o diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, deu esperança no fim de janeiro por uma vaga no elenco da Copa do Mundo: "Ele está jogando muito mais do que no West Ham, e isso também nos beneficia", disse Völler à Gazzetta dello Sport.

Hoje sabemos que nem a participação de Füllkrug na Copa do Mundo nem um futuro de sucesso em Milão se concretizaram. O gol contra o Lecce seguiu sendo o único dele com a camisa do Milan, e ele nunca passou do papel de coringa. O ex-técnico da seleção Julian Nagelsmann não levou Füllkrug para a Copa do Mundo - e os rossoneri não exerceram a opção de compra, embora ela aparentemente fosse de apenas cerca de cinco milhões de euros.

Niclas Füllkrug à procura de clube: foi complicado

Assim, ele precisou voltar por enquanto ao West Ham, onde, no entanto, foi amplamente ignorado. E a busca por um novo clube também foi evidentemente difícil para o ex-grande nome de esperança da equipe da DFB.

O que de certa forma faz sentido, afinal Füllkrug já atingiu uma idade avançada para um jogador de futebol, por último recebia um salário generoso de cerca de 4,5 milhões de euros por ano e vem justamente de duas temporadas para esquecer. Somando jogos por clubes e seleção, Füllkrug marcou apenas cinco gols em 52 partidas nos últimos dois anos.

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Nada disso eram pontos que tornassem Füllkrug especialmente interessante no mercado da bola. Como ele sentia que o tipo de futebol da Serie A combinava bastante com seu jogo, uma transferência definitiva para a Itália parecia natural. Era isso também que indicavam as especulações recorrentes sobre possíveis novos empregadores: Lazio e Fiorentina teriam feito contatos iniciais de maneira superficial, e com o Venezia Füllkrug, ao que tudo indica, já tinha até acordo por um contrato de três anos. Mas, segundo o Bild , o clube recém-promovido à Serie A considerou alta demais a taxa de transferência exigida pelo West Ham, razão pela qual o Venezia voltou atrás.

Retorno ao Werder Bremen: Niclas Füllkrug aposta no efeito do romantismo

Cinco milhões de euros era o preço pedido pelos Hammers por Füllkrug, segundo a Sky. Possivelmente ainda dentro da realidade para alguns clubes da Bundesliga, que, apesar dos dois últimos anos difíceis, teriam seguido observando a situação do camisa 9. Ao contrário do que diziam relatos da imprensa, Füllkrug aparentemente estava pelo menos em grande parte integrado aos treinamentos do time no West Ham, e a condição física está em dia. Isso certamente também teve papel importante para que o retorno romântico a Bremen se concretizasse.

Segundo a Sky , Füllkrug abriu mão de dinheiro para isso, já que o Werder não pode lhe pagar os dois milhões de euros por ano que ele ainda teria recebido após o rebaixamento no West Ham. Mas será que o SVW realmente tinha necessidade urgente de um centroavante? Afinal, com o suíço participante de Copa do Mundo Cedric Itten, já havia chegado um atacante de características semelhantes, do tipo brigador, enquanto o reforço Kenny Quetant e o prata da casa Salim Musah aparecem logo atrás como dois jovens talentos à espera de suas chances. Mas: para o técnico do Bremen, Daniel Thioune, ao que tudo indica também é uma opção um esquema com dois atacantes de ofício, o que faz um retorno de Füllkrug parecer, de algum modo, bastante razoável.

As expectativas ao redor do Weserstadion, de todo modo, serão grandes. Será que Füllkrug pode, justamente onde é especialmente amado, onde já elevou sua carreira a um novo patamar, fazer isso de novo agora aos 33 anos? E, possivelmente, voltar a ter um papel na seleção no futuro sob o novo técnico Jürgen Klopp?

Perguntas cujas respostas os próximos meses trarão. Por enquanto, só uma coisa é certa: em Bremen, Füllkrug já marcou seus gols.