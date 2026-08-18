"O hanoveriano de nascimento marcou seus gols por onde passou", comemorou o West Ham United no início de agosto de 2024 ao anunciar a contratação de Niclas Füllkrug. Tim Steidten, hoje planejador de elenco do 1. FC Köln, na época diretor técnico do West Ham e muito familiarizado com Füllkrug desde os tempos em comum no Werder Bremen, havia levado o atacante para Londres.

Quase exatamente dois anos depois, é preciso constatar: nem em todos os lugares por onde Füllkrug passou ele marcou seus gols. A conta amarga para o tradicional clube inglês rebaixado à segunda divisão: cada um dos raros gols de Füllkrug custou nada menos que nove milhões de euros.

Em 2024, 27 milhões de euros saíram da Inglaterra para Dortmund. E Füllkrug conseguiu apenas três gols em 29 partidas pelo West Ham, o último deles em abril de 2025. Como também um empréstimo ao Milan na segunda metade da temporada passada fracassou de forma retumbante, Füllkrug de repente se viu diante do absoluto nada. Os Hammers queriam se livrar dele ainda neste verão apesar de contrato até 2028, ele não tem papel algum no planejamento e, na lista oficial do elenco, apareceu recentemente até mesmo sem número na camisa. Sua 11 já havia sido assumida pelo companheiro de ataque Taty Castellanos durante o empréstimo de Füllkrug ao Milan.

O fato de estar parado no desvio em Londres agora torna possível, do ponto de vista do romantismo do futebol, uma verdadeira bomba: Füllkrug deve voltar ao Werder Bremen, com o clube da Bundesliga inicialmente o contratando por empréstimo de um ano, segundo relatos da imprensa. No extremo norte, onde um dia também cresceu como jogador, Füllkrug havia se tornado jogador da seleção nacional alguns anos atrás. Será que agora ele pode voltar a florescer por lá, finalmente viver tempos melhores de novo?

A outra pergunta que se fez com frequência em torno de Füllkrug nos últimos dias é: como isso foi acontecer? Afinal, Füllkrug chegou ao West Ham vindo da melhor fase de sua carreira e se via muito bem preparado para a melhor liga do mundo. Depois de finalmente conseguir ficar sem lesões, Füllkrug primeiro recolocou o Werder na Bundesliga e depois, em 2022/23, também foi uma garantia de gols na elite alemã. A recompensa foi a estreia na seleção alemã em novembro de 2022; pouco depois, Füllkrug foi um dos poucos pontos positivos da decepcionante Copa do Mundo no Catar para a equipe da DFB.

Niclas Füllkrug no verão de 2024: final da Liga dos Campeões com o BVB, supercoringa na equipe da DFB

Até o verão de 2024, o atacante passou a ser indispensável no elenco da seleção, convenceu como garantia de bom ambiente e com uma forte média de gols, além de brilhar na Eurocopa em casa, em 2024, como um reserva importante. Na temporada anterior, ele era o centroavante número 1 do Borussia Dortmund, disputou a final da Liga dos Campeões com o BVB e marcou gols importantes no caminho até lá. Füllkrug, que deslanchou tarde e naquela época foi poupado de lesões, parecia ainda ter alguns anos promissores pela frente.

Getty Images

A saída de Dortmund após apenas um ano foi, vista de fora, bastante surpreendente. Embora o BVB tenha contratado em 2024 um concorrente de peso em Serhou Guirassy, o então técnico Nuri Sahin teria gostado de manter Füllkrug, ao que tudo indica. Para os dirigentes do Borussia, porém, sobretudo a questão econômica falava a favor de negociá-lo novamente tão cedo. Afinal, o West Ham ofereceu 27 milhões de euros, dez milhões de euros a mais do que o próprio clube havia transferido a Bremen doze meses antes. Um lucro de transferência muito bem-vindo.

Na verdade, segundo a expectativa geral, o estilo de jogo fisicamente robusto de Füllkrug deveria ter combinado bem com a Premier League. Que no fim não foi assim, ele próprio admitiu em entrevista à kicker em fevereiro, ao explicar que teve no West Ham "poucos contatos com a bola dentro e ao redor da área". "E é exatamente aí que está principalmente a minha força."

Também faz parte da verdade que Füllkrug teve muito azar com lesões após sua transferência para a Premier League. Primeiro, o tendão de Aquiles incomodou e o deixou fora de combate por meses; apenas um mês após o retorno, uma lesão na coxa o paralisou. Assim, encontrar ritmo em sua primeira temporada no West Ham simplesmente não foi possível. No segundo ano, tudo deveria melhorar, e inicialmente melhorou mesmo. Pelo menos nas primeiras sete rodadas, que ele conseguiu disputar sem lesões, embora sem convencer de forma alguma. Depois veio a próxima lesão, antes de uma saída já se desenhar por muito tempo na virada de 2025 para 2026.

Empréstimo de Niclas Füllkrug ao Milan começa de forma promissora, mas depois decepciona

Füllkrug queria recomeçar em outra liga, em outro ambiente. Embora tenha enfatizado que a Copa do Mundo não era o fator decisivo nessa escolha, certamente o sonho de disputar o Mundial teve algum peso quando ele se juntou ao Milan por empréstimo no início de janeiro.

"Sinto que o jogo combina claramente mais comigo do que na Premier League", disse Füllkrug após suas primeiras partidas na Serie A. "The Fußballgott has arrived", escreveu o Milan no X, quando Füllkrug marcou, em meados de janeiro, o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Lecce apenas três minutos depois de entrar em campo. "Claro que sabemos que atacante incrível Füllkrug é. Ele já provou isso no passado. Ele traz características para a nossa equipe que são muito importantes", elogiou Alexis Saelemaekers, que deu a assistência.

Füllkrug caiu de maneira muito especial nas graças dos torcedores do Milan porque marcou o gol de ouro contra o Lecce com o dedo do pé quebrado. "Sou alemão, nós somos fortes, sabemos lidar com a dor", disse ele, rindo, e ressaltou: "Não quero perder nenhum jogo pelo Milan." Sua popularidade no San Siro cresceu rapidamente, e, além disso, o diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, alimentou no fim de janeiro a esperança de uma vaga no elenco da Copa do Mundo: "Ele está jogando muito mais do que no West Ham, e isso também nos beneficia", disse Völler à Gazzetta dello Sport.

Hoje sabemos que não se concretizou nem uma participação de Füllkrug na Copa do Mundo nem um futuro de sucesso em Milão. O gol contra o Lecce permaneceu como o único dele com a camisa do Milan, e ele nunca passou de um papel de reserva. O ex-treinador da seleção Julian Nagelsmann não levou Füllkrug para a Copa do Mundo, e os rossoneri não exerceram a opção de compra, embora ela provavelmente fosse de apenas cerca de cinco milhões de euros.

Niclas Füllkrug em busca de clube: foi complicado

Assim, ele precisou voltar por enquanto ao West Ham, onde, no entanto, foi em grande parte ignorado. E a busca por um novo clube também evidentemente foi difícil para o antigo jogador que já foi esperança da equipe da DFB.

O que de certa forma faz sentido, afinal Füllkrug já atingiu uma idade avançada para jogador de futebol, recebeu por último um salário generoso de provavelmente 4,5 milhões de euros por ano e vem de duas temporadas para esquecer. Somando jogos por clubes e seleção, Füllkrug marcou apenas cinco gols em 52 partidas nos últimos dois anos.

Getty

Não exatamente tópicos que tornavam Füllkrug especialmente interessante no mercado da bola. Como ele considerava o tipo de futebol da Serie A bastante adequado ao seu jogo, uma transferência em definitivo para a Itália parecia natural. Também era isso que sugeriam as especulações sobre possíveis novos empregadores: Lazio e Fiorentina teriam feito sondagens sem grande compromisso, e com o Venezia Füllkrug já teria até chegado a um acordo por um contrato de três anos. Mas, segundo o Bild , o recém-promovido à Serie A considerou alta demais a taxa de transferência exigida pelo West Ham, razão pela qual o Venezia voltou atrás.

Retorno ao Werder Bremen: Niclas Füllkrug aposta no efeito do romantismo

Cinco milhões de euros era o preço pedido pelos Hammers por Füllkrug, segundo a Sky. Talvez ainda dentro da realidade para alguns clubes da Bundesliga, que, apesar dos dois últimos anos difíceis, teriam continuado monitorando a situação do camisa 9. Ao contrário do que apontavam outras reportagens, Füllkrug aparentemente esteve pelo menos amplamente integrado aos treinos com o elenco no West Ham; a forma física está em ordem. Isso certamente também teve seu papel para que o retorno romântico a Bremen se concretizasse.

Segundo a Sky , Füllkrug abre mão de dinheiro para isso, já que o Werder não pode lhe pagar os dois milhões de euros por ano que ele ainda teria recebido no West Ham após o rebaixamento. Mas o SVW realmente tinha necessidade urgente de um centroavante? Afinal, com o suíço e participante da Copa do Mundo Cedric Itten, já chegou um atacante semelhante, do tipo brigador, enquanto, logo atrás, o reforço Kenny Quetant e o prata da casa Salim Musah aguardam suas chances como dois jovens talentos. Mas: para o técnico do Bremen, Daniel Thioune, ao que tudo indica, também entra em consideração um esquema com dois atacantes de ofício, o que faz um retorno de Füllkrug parecer, de certa forma, bastante plausível.

As expectativas ao redor do Weserstadion, em todo caso, serão grandes. Será que Füllkrug pode, justamente onde é particularmente amado, onde já elevou sua carreira a um novo nível, conseguir isso de novo agora aos 33 anos? E, possivelmente, voltar a ter papel na seleção no futuro sob o novo técnico da seleção, Jürgen Klopp?

Perguntas cujas respostas os próximos meses trarão. Por enquanto, só uma coisa é certa: em Bremen, Füllkrug já marcou seus gols.