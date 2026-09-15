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Falko Blöding

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Após drama sob o comando de Julian Nagelsmann: Jürgen Klopp supostamente abre mão, na convocação da seleção alemã, de um participante da Copa do Mundo

Liga das Nações A
Países Baixos x Alemanha
Alemanha
O. Baumann
J. Klopp

O goleiro Oliver Baumann (36) não fará parte da primeira convocação da DFB do novo técnico da seleção, Jürgen Klopp (59). É o que informa o Bild.

Ela escreve que Klopp abrirá mão dos serviços do goleiro do Hoffenheim em sua convocação na quinta-feira. Diz-se que o sucessor de Julian Nagelsmann (39) quer "quebrar completamente a antiga hierarquia".

Nessa hierarquia, Baumann era o número um até pouco antes da fracassada Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Após a lesão de Marc-Andre ter Stegen (34), ele disputou os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo e convenceu. Mesmo assim, Nagelsmann optou por uma marcha a ré antes da fase final e tirou o goleiro do Bayern, Manuel Neuer (40), da aposentadoria da seleção alemã. Baumann, que disputou 13 jogos pela seleção, viajou para a Copa do Mundo como primeiro reserva dele.

No fim de semana, o veterano confirmou à margem do jogo da Bundesliga entre Hoffenheim e Stuttgart (2 a 1) que teve uma conversa com Klopp: "Sim, tive contato com ele. Todo o resto ele dirá na quinta-feira." No entanto, ele não quis dar mais detalhes: "Isso ele vai fazer então."

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O Bild também informa que ter Stegen tem as maiores chances de se tornar, por ora, o novo goleiro titular da seleção. Neste verão, ele se transferiu por empréstimo do Barcelona para o recordista holandês Ajax e tem atuado regularmente por lá, embora nem sempre sem falhas.

O recordista de jogos pela seleção Lothar Matthäus (65) também especula, em sua coluna na Sky, que ter Stegen tem boas cartas para ficar sob as traves. Ele parte do princípio de "que certamente estará lá. Se continuar mostrando seu desempenho em Amsterdã, é um candidato ao posto de número um no gol alemão."

Por trás de ter Stegen, segundo o Bild, Jonas Urbig (23, Bayern) e Alexander Nübel (29, Besiktas Istambul) têm boas chances de assumir os papéis de reserva. Finn Dahmen (28, Augsburg) também pode ganhar uma vaga no elenco de Klopp.


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