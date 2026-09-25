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FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Tim Ursinus
Traduzido por

Após drama de transferência envolvendo Julian Alvarez: Barça queria contratar outro atacante estrela

La Liga
Barcelona
L. Martinez
Inter de Milão
Atlético de Madrid
J. Alvarez
Deco

Depois das tentativas frustradas de contratar Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, o diretor esportivo Deco confirmou que o Barcelona também considerou outro atacante altamente condecorado.

Em entrevista à Sky Italia, o ex-meio-campista revelou que os catalães queriam contratar Lautaro Martínez, da Inter de Milão: "É verdade que, em determinado momento, Lautaro esteve entre os atacantes que avaliamos e considerávamos adequados para jogar pelo Barça - ele era um dos jogadores que estávamos observando."

No entanto, a Inter barrou a operação, motivo pelo qual o Blaugrana desistiu de uma investida concreta pela transferência. "Ele é um ícone, uma lenda da Inter, e ainda hoje é capitão lá. Por respeito ao jogador e ao clube, quando a Inter nos comunicou que não estava disposta a negociar, encerramos nossa investida e não discutimos mais o assunto", disse Deco, antes de enfatizar: "Nunca tivemos o menor contato com Lautaro, nem com seu empresário. No entanto, também é verdade que ele é um jogador que admiramos muito e ainda admiramos hoje. Eu, pessoalmente, sou um grande fã de Lautaro."

No fim, o Barça contratou Gabriel Jesus, do Arsenal, pouco antes do fechamento da janela de transferências para reforçar a profundidade do elenco. Além de Robert Lewandowski, que se transferiu sem custos para a MLS (Chicago Fire), o atual campeão perdeu mais um atacante em Ferran Torres (por 48,5 milhões de euros para o Paris Saint-Germain). A lacuna deveria ser preenchida originalmente por Alvarez. Mas a contratação pretendida do argentino se mostrou consideravelmente mais complicada do que se imaginava.

Barça: por que a transferência de Julián Alvarez fracassou?

O Atlético colocou um obstáculo no plano, recusou a oferta do Barcelona e apontou de forma inequívoca para a cláusula de rescisão estipulada em contrato de astronômicos 500 milhões de euros. O negócio melou, e Alvarez permaneceu em Madri apesar de seu desejo de transferência, comunicado abertamente, onde enfrenta forte resistência por parte da torcida.

Assim, um substituto direto para o ataque não chegou a Barcelona, mas o setor ofensivo do técnico Hansi Flick tem se mostrado preciso e extremamente perigoso na atual temporada.

FBL-WC-2026-TRAINING-ARGGetty Images

Acima de tudo, a decisão de Flick de tirar Raphinha da ponta esquerda e deslocá-lo para o centro do ataque tem se mostrado, até aqui, uma jogada genial. O brasileiro soma incríveis 14 gols em oito jogos oficiais e, além disso, deu assistência direta para outros três.

O companheiro de equipe Lamine Yamal contribuiu com sete gols. E Karim Adeyemi também vem convencendo. O jogador da seleção alemã, que desperdiçou uma grande chance na estreia do técnico da seleção Jürgen Klopp contra a Holanda (1 a 1), já soma seis participações em gols (três gols e três assistências).

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