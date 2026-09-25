Em entrevista à Sky Italia, o ex-meio-campista revelou que os catalães queriam contratar Lautaro Martínez, da Inter de Milão: "É verdade que, em determinado momento, Lautaro esteve entre os atacantes que avaliamos e considerávamos adequados para jogar pelo Barça - ele era um dos jogadores que estávamos observando."

No entanto, a Inter barrou a operação, motivo pelo qual o Blaugrana desistiu de uma investida concreta pela transferência. "Ele é um ícone, uma lenda da Inter, e ainda hoje é capitão lá. Por respeito ao jogador e ao clube, quando a Inter nos comunicou que não estava disposta a negociar, encerramos nossa investida e não discutimos mais o assunto", disse Deco, antes de enfatizar: "Nunca tivemos o menor contato com Lautaro, nem com seu empresário. No entanto, também é verdade que ele é um jogador que admiramos muito e ainda admiramos hoje. Eu, pessoalmente, sou um grande fã de Lautaro."

No fim, o Barça contratou Gabriel Jesus, do Arsenal, pouco antes do fechamento da janela de transferências para reforçar a profundidade do elenco. Além de Robert Lewandowski, que se transferiu sem custos para a MLS (Chicago Fire), o atual campeão perdeu mais um atacante em Ferran Torres (por 48,5 milhões de euros para o Paris Saint-Germain). A lacuna deveria ser preenchida originalmente por Alvarez. Mas a contratação pretendida do argentino se mostrou consideravelmente mais complicada do que se imaginava.

Barça: por que a transferência de Julián Alvarez fracassou?

O Atlético colocou um obstáculo no plano, recusou a oferta do Barcelona e apontou de forma inequívoca para a cláusula de rescisão estipulada em contrato de astronômicos 500 milhões de euros. O negócio melou, e Alvarez permaneceu em Madri apesar de seu desejo de transferência, comunicado abertamente, onde enfrenta forte resistência por parte da torcida.

Assim, um substituto direto para o ataque não chegou a Barcelona, mas o setor ofensivo do técnico Hansi Flick tem se mostrado preciso e extremamente perigoso na atual temporada.

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Acima de tudo, a decisão de Flick de tirar Raphinha da ponta esquerda e deslocá-lo para o centro do ataque tem se mostrado, até aqui, uma jogada genial. O brasileiro soma incríveis 14 gols em oito jogos oficiais e, além disso, deu assistência direta para outros três.

O companheiro de equipe Lamine Yamal contribuiu com sete gols. E Karim Adeyemi também vem convencendo. O jogador da seleção alemã, que desperdiçou uma grande chance na estreia do técnico da seleção Jürgen Klopp contra a Holanda (1 a 1), já soma seis participações em gols (três gols e três assistências).