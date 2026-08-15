O senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli, ficou pronto para proteger a meta da equipe no início de sua caminhada na Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas.

O Al-Ahli visita o Al-Anwar, que disputa a Yelo League da segunda divisão saudita, depois de amanhã, segunda-feira, na fase dos 32 avos de final da Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Mendy ficou pronto para participar da partida, após ter concluído o programa de reabilitação ao qual foi submetido no período recente, para se recuperar de sua lesão.

O goleiro senegalês sofreu uma lesão de entorse no joelho durante sua participação com a seleção de seu país na partida contra a Noruega, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, ficando afastado dos campos desde então.

O jornal esclareceu que Mendy foi submetido a testes de condicionamento e físicos ao longo dos últimos dias, sendo aprovado em todos eles, para participar dos treinos coletivos e ficar pronto para atuar nas partidas.

O jogador de 34 anos havia desfalcado o Al-Ahli no início de sua caminhada na Roshn Saudi League, mais precisamente na última quinta-feira, durante a vitória sobre o Al-Diriyah por 1 a 0, no estádio Al-Awwal Park.

Vale lembrar que Mendy é considerado o atual capitão da equipe de Jidá, pela qual atua desde o verão de 2023, quando se transferiu para suas fileiras vindo do Chelsea, e contribuiu para a conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite por duas vezes, além da Supercopa Saudita.