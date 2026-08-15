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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Após dois meses de ausência, Mendy inicia jornada do Al-Ahli na Copa do Rei

Al Anwar x Al-Ahli
Al Anwar
Al-Ahli
King Cup
E. Mendy
Arábia Saudita
Senegal

O goleiro senegalês desfalcou o Al-Raqi nas primeiras partidas da Roshn Saudi League

O senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli, ficou pronto para proteger a meta da equipe no início de sua caminhada na Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas.

O Al-Ahli visita o Al-Anwar, que disputa a Yelo League da segunda divisão saudita, depois de amanhã, segunda-feira, na fase dos 32 avos de final da Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Mendy ficou pronto para participar da partida, após ter concluído o programa de reabilitação ao qual foi submetido no período recente, para se recuperar de sua lesão.

O goleiro senegalês sofreu uma lesão de entorse no joelho durante sua participação com a seleção de seu país na partida contra a Noruega, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, ficando afastado dos campos desde então.

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Al Anwar crest
Al Anwar
ALA
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Al-Ahli
AHL

O jornal esclareceu que Mendy foi submetido a testes de condicionamento e físicos ao longo dos últimos dias, sendo aprovado em todos eles, para participar dos treinos coletivos e ficar pronto para atuar nas partidas.

O jogador de 34 anos havia desfalcado o Al-Ahli no início de sua caminhada na Roshn Saudi League, mais precisamente na última quinta-feira, durante a vitória sobre o Al-Diriyah por 1 a 0, no estádio Al-Awwal Park.

Vale lembrar que Mendy é considerado o atual capitão da equipe de Jidá, pela qual atua desde o verão de 2023, quando se transferiu para suas fileiras vindo do Chelsea, e contribuiu para a conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite por duas vezes, além da Supercopa Saudita.

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