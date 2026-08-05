O algoz do clube Al-Hilal ficou perto de retornar ao Campeonato Saudita durante a atual janela de transferências de verão, apenas dois anos após deixá-lo, por conta do clube egípcio Zamalek.

O nome do técnico sérvio Vuk Razović foi associado ao comando do Zamalek na próxima temporada, como substituto de Moatamed Gamal, antes que o clube branco voltasse atrás e decidisse manter seu treinador egípcio.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Razović já encerrou o assunto do comando do Zamalek na próxima temporada e começou a analisar as outras propostas apresentadas a ele para escolher a melhor delas.

O jornal esclareceu que o técnico sérvio está avaliando duas propostas, uma da Liga Roshn Saudita e outra do Campeonato Catariano, devendo definir sua situação de forma definitiva nas próximas horas.

Ao mesmo tempo, Razović recusou algumas outras propostas sauditas, alegando a falta de clareza nas características dos projetos esportivos delas e a não concessão das atribuições técnicas de que necessita.

Razović não é estranho ao Campeonato Saudita, tendo dirigido o Al-Faisaly na temporada 2017-2018, e depois viveu sua experiência mais marcante com o Al-Feiha entre 2021 e 2024.

A maior conquista do técnico sérvio na Arábia Saudita foi o título da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas em 2022, após a vitória sobre o Al-Hilal nos pênaltis na partida final, depois do empate no tempo normal pelo placar de 1 a 1.

Após o fim de sua trajetória com o Al-Feiha, Razović voltou a trabalhar no Campeonato Emiradense, no qual já havia dirigido os clubes Al-Dhafra e Al-Wahda, mas desta vez com o clube Kalba, onde permaneceu até fevereiro passado.