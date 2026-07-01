Após dispensar Mahrez... o Al-Ahly se movimenta para contratar Mohamed Salah

O Al-Ahli saudita começou a se movimentar para contratar o astro egípcio Mohamed Salah, em uma das mais importantes negociações em potencial durante a janela de transferências de verão, após a saída oficial do argelino Riyad Mahrez.

De acordo com a Sky Sport, os dirigentes do Al-Ahli se informaram sobre as condições esportivas e financeiras necessárias para concretizar a contratação do capitão da seleção egípcia, como parte do plano do clube de reforçar o ataque antes do início da nova temporada.

Essa iniciativa surge após o Al-Ahly ter chegado a um acordo com Riyad Mahrez para rescindir seu contrato de comum acordo antes do prazo, em uma transação que custou ao clube cerca de 14,5 milhões de euros, tornando o jogador livre para se transferir para qualquer clube.

A rede explicou que, com a saída de Mahrez, o Al-Ahly busca um novo astro para liderar o projeto ofensivo da equipe; e, apesar do interesse da diretoria em contratar o alemão Karim Ademi, o nome de Mohamed Salah ocupa um lugar à parte, sendo considerado uma das principais prioridades do clube.

A rede explicou que, até o momento, o Al-Ahli se limitou a sondar a posição de Salah e a conhecer suas exigências financeiras e esportivas, sem chegar a nenhum acordo, já que as negociações ainda estão em seus estágios iniciais.

Mohamed Salah é considerado um dos alvos históricos mais importantes dos clubes da Liga Saudita, já que seu nome tem sido associado a uma transferência para a competição nos últimos anos, o que torna seu caso um dos mais aguardados durante a atual janela de transferências de verão.

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