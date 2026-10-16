Após discussão na Liga dos Campeões, Allegri encerra a polêmica sobre De Bruyne

O Napoli não vive seus melhores momentos nesta temporada, e os holofotes se voltaram de forma intensa para a natureza da relação tensa entre o treinador Massimiliano Allegri e o astro belga Kevin De Bruyne.

O Napoli perdeu fora de casa para o Villarreal por 3 a 1 na última terça-feira, pela Liga dos Campeões, na segunda derrota sofrida pela equipe italiana na competição continental.

E o sofrimento do Napoli não parou na derrota, já que a partida testemunhou uma divergência tática entre Allegri e De Bruyne. O treinador pediu ao astro belga que recuasse para que McTominay atuasse mais à frente e tivesse maior liberdade no ataque, mas De Bruyne não cumpriu as instruções, o que irritou profundamente Allegri na beira do campo.

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, Allegri foi questionado diretamente sobre sua crise com De Bruyne e encerrou a polêmica ao negar qualquer descontentamento com a atitude do jogador, declarando, segundo o site "Calciomercato": "Comecei a me sentir incomodado com algumas atitudes de De Bruyne? Não, de forma alguma. Houve apenas um mal-entendido em campo em determinado momento da partida, e o assunto terminou aí".

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Allegri revelou alguns detalhes relacionados à barreira do idioma entre os dois, apontando que isso causou certa confusão na comunicação, comentando: "Já ocorreram outros mal-entendidos e voltarão a ocorrer, mas o importante é que a gente se entenda imediatamente. Ou eu falo inglês e ele fala italiano, ou eu comecei a falar inglês e ele italiano, o que gerou um pouco de confusão. Mas ele é um garoto inteligente e entendeu bem a situação".

Vale lembrar que o Napoli ocupa a oitava colocação na tabela do Campeonato Italiano, com 10 pontos, a 6 pontos do líder Inter de Milão, após 6 rodadas, e a equipe do sul da Itália se prepara para enfrentar o Venezia amanhã, sábado, pela sétima rodada.