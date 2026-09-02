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Wydad AC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

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Após dificuldades no Wydad, estrela do Marrocos assina retorno surpreendente à Europa

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N. Amrabat
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Nova oportunidade às portas dos 40 anos

Um dos veteranos astros marroquinos conseguiu retornar às competições europeias, após apenas uma temporada em que voltou ao Marrocos, onde defendeu as cores do Wydad.

Nordin Amrabat, de 39 anos, que se tornou jogador livre, juntou-se ao clube holandês Utrecht.

A saída de Amrabat do clube de Casablanca acontece em meio à política de austeridade financeira imposta pela nova diretoria, presidida por Ibrahim El Asri, que não renovou os contratos de um grande número de jogadores, entre eles Amrabat, que deixou a equipe em meio a uma crise financeira que afetou a regularidade dos salários no fim da temporada passada.

Amrabat disputou 38 partidas pelo Wydad, nas quais marcou 4 gols e deu 4 assistências.

O clube holandês anunciou oficialmente a notícia em comunicado publicado em seu site, nesta terça-feira.

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Após participar dos treinos da equipe por duas semanas, o ex-internacional marroquino impressionou a comissão técnica e agora obteve autorização para disputar as competições oficiais.

Esse processo foi especialmente facilitado graças ao apoio de seu irmão, Sofyan Amrabat, ex-jogador das categorias de base do Utrecht, que intercedeu junto à diretoria do clube para garantir um período de teste a ele.

O retorno de Nordin ao Utrecht permite adicionar um jogador versátil, capaz de atuar em várias posições e que possui vasta experiência adquirida durante seus primeiros anos profissionais no Ajax, Huizen e PSV.

O Utrecht disputará sua próxima partida na quinta rodada do Campeonato Holandês contra o Go Ahead Eagles, no próximo sábado.

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