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Hussein Hamdy

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Após dias de ansiedade... uma boa notícia traz alívio a Messi em plena Copa do Mundo

L. Messi
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Um grande avanço

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, recebeu uma boa notícia durante a disputa da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o site “Rosario3.com”, da cidade natal de Messi na Argentina, Jorge, pai de Lionel Messi, recebeu alta médica após permanecer internado por vários dias.

Essa informação foi confirmada pelo jornalista Ángel de Brito, que indicou que Jorge já deixou o centro de saúde e continua se recuperando, após uma evolução positiva em seu quadro clínico.

Jorge Messi voltou a Rosário para dar continuidade aos exames médicos, acompanhado por sua família.

A notícia trouxe alívio aos próximos ao capitão argentino, que passou dias preocupados com a saúde de seu pai.

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Há alguns dias, a própria família havia divulgado um comunicado para desmentir os boatos e esclarecer que seu estado de saúde evoluía positivamente; além disso, pediu respeito e cautela diante das notícias falsas que circulavam sobre o assunto.

Lionel Messi havia marcado os dois gols da vitória da Argentina sobre a Áustria, resultado que garantiu a classificação dos dançarinos do tango para as oitavas de final.

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