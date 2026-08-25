Após diagnóstico chocante: novo revés para Jamal Musiala no Bayern de Munique

Como informa a kicker, após a estreia oficial na temporada, na Franz-Beckenbauer-Supercup contra o Borussia Dortmund (2 a 1), Musiala também vai desfalcar o início da Bundesliga na próxima sexta-feira à noite. Contra o Stuttgart, o jogador de 23 anos não deve estar no elenco. O Bild, por sua vez, informa que um retorno já na 2ª rodada, contra o Schalke 04, ao menos seria concebível.





Musiala havia desabado brevemente em dois amistosos consecutivos contra o RB Leipzig e o Heidenheim e, em seguida, tornou público que sofre de chamadas ausências.

"A epilepsia de ausência se origina no chamado tálamo, o diencéfalo, que controla a consciência. Quem tem uma disfunção nessa região às vezes, do nada, deixa de ser responsivo", explicou a neurologista Dra. Regina Becker, do Neurozentrum München Schwabing, à SPOX, ao falar sobre a condição de Musiala: "O cérebro entra em um estado de exceção, os neurônios disparam de forma descontrolada e a comunicação entre o tálamo e o chamado córtex cerebral, onde percebemos as coisas de forma consciente, é interrompida. O paciente deixa de perceber o ambiente ao seu redor, fica olhando fixamente para a frente ou até cai - como no caso de Musiala. Para quem está de fora, o paciente muitas vezes parece congelado."

O Bayern de Munique sabia da doença de Jamal Musiala

Musiala já sofreria há bastante tempo com a disfunção neuronal. Isso foi confirmado pelo diretor esportivo Max Eberl, que destacou que o clube e também os companheiros de equipe de Musiala sempre estiveram cientes. Os episódios alarmantes nos amistosos teriam sido o resultado de uma mudança na medicação. Para que essa adaptação possa ocorrer agora sem novos incidentes, Musiala foi temporariamente retirado dos treinos com o time e das partidas antes da Supercopa contra o Borussia Dortmund.

"Trata-se apenas de ele fazer a adaptação sem pressão, sem que façamos algo adicional. Só por isso", disse o técnico Vincent Kompany na última sexta-feira. Além disso, anunciou: "Sabemos como temos de lidar com isso. Ele vai treinar individualmente esta semana."

Ao mesmo tempo, Eberl tentou tranquilizar ao ser questionado se Musiala ficaria fora por mais tempo. "O risco é minimizado. Não existe risco no mundo que possa ser excluído", disse Erberl. Ao mesmo tempo, ressaltou que Musiala está "em um bom caminho" e que o clube já tem muita experiência no acompanhamento dessa questão.

Getty Images

Kompany vê "grande progresso" em Jamal Musiala

Para Musiala, o novo revés de saúde vem em um momento ruim. Na temporada passada, o superstar esteve bem longe de seu nível máximo na Copa do Mundo de Clubes por causa das consequências de sua grave lesão na fíbula e no tornozelo e também não conseguiu mostrar todo o seu potencial em campo na Copa do Mundo com a camisa da seleção alemã. Agora, com o início da nova temporada, tudo deveria melhorar. Mas o craque ainda terá de esperar um pouco mais, ao que tudo indica.

Ao menos, Kompany indicou que, com o retorno em breve, é de se esperar um Musiala em plena forma, que reencontrou sua "magia". "Eu sei que ele fez um progresso enorme neste verão. Olhem os minutos que ele jogou. Ele fez coisas que não estavam no mesmo nível dos nossos melhores jogadores, mas um degrau acima. Não víamos Jamal assim desde a lesão contra o Paris", elogiou o belga.

Getty Images



