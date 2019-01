Após desistir de Dedé, Flamengo tenta acerto com Miranda segundo site

Defensor da Internazionale, porém, tem o desejo de continuar na Europa

Com a desistência de contratar Dedé, o Flamengo já está em busca de outro zagueiro para reforçar a equipe. O nome da vez é o de Miranda. Segundo o portal Globo Esporte, o Rubro-Negro apresentou uma oferta de cerca de 4 milhões de euros (aproimadamente R$ 17 milhões) pelo defensor da Inter de Milão e da Seleção Brasileira.

Aos 34 anos, porém, Miranda tem o desejo de seguir atuando no futebol europeu. O jogador tem contrato com a Inter até julho de 2020, mas, em baixa, deve deixar a equipe. De acordo com a imprensa italiana, a Roma já demonstrou interesse no jogador.

Para o setor defensivo, o Flamengo, que perdeu Réver, já anunciou a chegada de Rodrigo Caio e tenta também a contratação de Léo Pereira, do Athletico-PR.