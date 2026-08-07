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Ahmed Mansy

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Após descoberta de Blanc, o Al-Ittihad blinda nova joia contra as investidas do Al-Hilal

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"O Decano" segue em atividade

O Al-Ittihad protegeu mais um de seus talentos das investidas do rival tradicional Al-Hilal, após a descoberta feita por seu ex-técnico francês Laurent Blanc.

O Al-Ittihad publicou uma mensagem, por meio de sua conta oficial no "X", através da qual anunciou a renovação do contrato de seu jovem ponta Suhaib Hosawi por 3 temporadas, mantendo-o no clube até 2029.

Isso acontece após as atuações de destaque apresentadas pelo jogador de 19 anos com a equipe sub-21 do Al-Ittihad durante a temporada passada da Liga Joy de Elite.

Reportagens da imprensa haviam revelado o desejo do Al-Hilal de contratar Hosawi, a fim de reforçar sua equipe sub-21 durante a próxima temporada da Liga Joy.

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Com a renovação do contrato de Hosawi, o Al-Ittihad protegeu um segundo talento no intervalo de 48 horas, depois de ter anunciado, ontem, quinta-feira, a renovação do contrato de seu jogador Mohammed Falatah, também pelas próximas 3 temporadas.

Falatah foi promovido ao time principal há cerca de dois anos, mais precisamente em 2024, sob o comando do técnico francês Laurent Blanc, quando tinha apenas 17 anos, momento em que ele demonstrou sua admiração pelo talento do jogador.

O Al-Ittihad se prepara para o início da nova temporada, mais precisamente no dia 11 de agosto, quando enfrentará o Al-Jazira dos Emirados Árabes, na fase preliminar da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O "Decano" inicia sua caminhada no Campeonato Saudita no sábado, dia 15 de agosto, quando receberá o Al-Khaleej, no estádio Al-Inma, na primeira rodada.

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