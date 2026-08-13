Como informa o Sportklub da Sérvia, Riera assumirá em breve o cargo de treinador do Estrela Vermelha de Belgrado. Lá, Dejan Stankovic havia anunciado recentemente sua renúncia após a classificação perdida para a Champions League contra o Hapoel Be'er Sheva.

Na derrota por 2 a 0, o ex-jogador de classe mundial, que defendeu Lazio, Inter de Milão e justamente o Estrela Vermelha, perdeu completamente o controle após um pênalti por falta não marcado quando o placar estava em 0 a 0 e acabou expulso pelo árbitro Glenn Nyberg.

Stankovic teria cuspido na direção do árbitro e, ao seguir para o túnel dos jogadores, provocado ainda mais a própria torcida com gestos provocativos. O Estrela Vermelha sofreu o 1 a 0 pouco depois do surto de Stankovic e, pouco menos de dez minutos depois, o 2 a 0. Stankovic ainda teria anunciado sua renúncia ao elenco no vestiário após o fim da partida.

A separação foi confirmada ainda durante a noite pelo presidente Zvezdan Terzic. "Ele não pode se permitir um comportamento desses e um cartão vermelho desses quando o jogo está 0 a 0." Até sexta-feira, um sucessor precisa ser comunicado à UEFA, e aparentemente ele atenderá pelo nome de Albert Riera.

O treinador de 44 anos deve assinar um contrato de dois anos em Belgrado e ser apresentado já na quinta-feira. Mais recentemente, como se sabe, Riera fracassou estrondosamente em sua missão na Bundesliga de recolocar o Eintracht Frankfurt no caminho das vitórias.

Riera provoca escândalo após demissão no Eintracht Frankfurt

Ele assumiu em fevereiro as funções do demitido Dino Toppmöller, mas em poucas semanas rompeu com grandes partes do elenco, entre eles líderes como Mario Götze e Jonathan Burkardt. Além disso, voltou repetidamente a causar alvoroço com aparições extremamente questionáveis em coletivas de imprensa.

Depois de apenas quatro vitórias em 14 jogos e de não conseguir vaga em competições internacionais, o clube se separou de Riera ao fim da temporada. Mas ele obviamente não quis simplesmente aceitar isso e ficar como o único culpado pela derrocada do Frankfurt. Em meados de julho, ele disparou em uma story no Instagram, em parte com palavras duras, contra a direção do clube de Frankfurt, liderada pelo porta-voz da diretoria Axel Hellmann.

Riera postou uma foto sua com o diretor esportivo Markus Krösche e escreveu na introdução: "Essas são as únicas duas pessoas que estavam no clube da manhã até a noite e que se esforçaram para acabar com o caos dentro e fora dele, Markus Krösche e eu!!! Ninguém mais!"

Na sequência, o espanhol de 44 anos atacou Hellmann, em um inglês gramaticalmente confuso. "Não vou citar seu nome (a pessoa que vi apenas duas vezes), porque você não é ninguém, totalmente desconhecido, e não conquistou nada", escreveu Riera.

Antes disso, havia sido publicada uma entrevista de Hellmann ao Frankfurter Allgemeine Zeitung, na qual ele criticava o ex-treinador do Eintracht. "Fiquei surpreso com o quanto ele estava pouco disposto a se envolver com a Bundesliga, com este clube e com todo o ambiente", disse Hellmann, entre outras coisas.

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