Após derrota para o Bayern de Munique, FK Bodø/Glimt supera o Borussia Dortmund

O FK Bodø/Glimt conquistou sua primeira vitória na Liga dos Campeões nesta temporada. Depois da derrota por 5 a 0 para o Bayern de Munique fora de casa na rodada de abertura, a equipe do vitorioso técnico Kjetil Knutsen venceu o Borussia Dortmund nesta quarta-feira por 1 a 0. Fredrik Sjøvold marcou o gol da vitória.

Como tantas vezes nos últimos anos, o Bodø começou bem em seu estádio, o Aspmyra, onde a torcida logo pôde sonhar com um gol. O norueguês Patrick Berg arriscou um chute perigoso, que Waldemar Anton desviou para escanteio por muito pouco.

Em um confronto físico, os noruegueses voltaram a chegar perto do gol quando Sondre Fet recebeu passe de Berg e chutou rente à trave de Gregor Kobel. O time da casa continuou superior, embora o Dortmund pudesse ter marcado em uma de suas poucas jogadas perigosas com Fábio Silva. O ex-jogador do PSV cabeceou nas mãos de Nikita Haikin.

O Bodø também foi melhor no segundo tempo e, desta vez, conseguiu transformar a superioridade em gol. Pouco depois de Kobel defender uma tentativa de Andreas Helmersen, o suíço não conseguiu evitar o gol. Sjøvold recebeu passe de Sondre Auklend e bateu de primeira: 1 a 0.

O Dortmund reagiu com Serhou Guirassy e Ethan Nwaneri. Este último, sobretudo, teve a chance de empatar a 15 minutos do fim, mas o inglês chutou para fora.

Foi a última chance clara do Dortmund, que teve Joey Veerman entre os titulares antes de ele ser substituído por Félix Nmecha após uma hora de jogo. Assim como o Bodø, o Dortmund tem agora três pontos. A equipe de Niko Kovac venceu o Villarreal por 3 a 2 na primeira rodada.



