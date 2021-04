Após demissão de Jair Ventura, Sport faz contato inicial com Dorival Júnior

Leão fez consulta ao técnico de 58 anos. Jair foi desligado do clube nesta segunda-feira (5)

O Sport Recife fez um primeiro contato com Dorival Júnior nesta segunda-feira (5). A informação do interesse no treinador foi publicada pela Rádio Jornal, de Pernambuco, e confirmada pela Goal.

Houve uma consulta do Sport a Dorival, livre no mercado desde seu último trabalho pelo Athletico, em 2020. Houve apenas uma conversa inicial com o técnico de 58 anos e a postura nos bastidores é de cautela antes que sejam tomados os próximos passos.

Nesta segunda-feira, o Sport anunciou a demissão de Jair Ventura do comando técnico. Ele foi desligado do clube, após a goleada por 4 a 0 do Ceará sobre o Leão, no sábado (3), pela Copa do Nordeste.

Jair Ventura deixa o comando rubro-negro. O Clube agradece todos os serviços prestados pelo técnico, na campanha de permanência da série A, e deseja sorte em sua caminhada! #PST pic.twitter.com/JxoseGZhA8 — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 5, 2021

No total, Jair Ventura trabalhou por sete meses no Sport. Ele comandou a equipe na campanha de permanência na Série A do Brasileirão, mas o time foi eliminado na fase de grupos da Copa do Nordeste e na primeira fase da Copa do Brasil deste ano.

Em meio à mudança no comando técnico, o Sport tem eleição marcada para esta sexta-feira (9). O pleito depende de uma aprovação da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. O Leão pretende fazer a votação em um sistema drive-thru e aguarda aprovação das autoridades.