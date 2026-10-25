Na tarde de domingo, o United perdeu em casa para o AFC Bournemouth por 3 a 0 pela Premier League. Foi a quinta maior derrota dos Red Devils como mandantes em toda a sua história na Premier League.

"É uma situação difícil. O que acontece agora? Eu não sei", disse o técnico do United, Carrick, visivelmente abatido após a partida, segundo o Telegraph. "Sempre farei o que for melhor para este clube de futebol. Isso não vai mudar agora. Amo meu trabalho. Amo a responsabilidade. Mas precisamos esperar para ver o que acontece", afirmou, consciente de que o novo revés pode resultar em sua demissão.

Após oito rodadas, o United ocupa apenas a 16ª posição na tabela e corre o risco de perder contato com os quatro primeiros colocados logo no início da temporada. Além disso, perdeu dois dos três primeiros jogos na fase de liga da Liga dos Campeões.

Bruno Fernandes havia criticado publicamente a tática de Carrick

Com isso, o cargo de Carrick está cada vez mais ameaçado. Depois da derrota por 4 a 1 para o Como na Liga dos Campeões, no meio da semana, o capitão Bruno Fernandes também expressou publicamente dúvidas sobre a tática do inglês. A reação de Carrick foi deixar Fernandes no banco durante os 90 minutos contra o Bournemouth. Não adiantou.

Em vez disso, os visitantes, que não vinham assustando ninguém nesta temporada, surpreenderam e levaram os três pontos para casa. Rayan abriu o placar aos 38 minutos para a equipe do técnico alemão Marco Rose. Pouco depois, Marcus Tavernier ampliou (43). Quando Evanilson marcou o terceiro gol aos 71 minutos, a partida já estava decidida.

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Carrick, que passou muitos anos como jogador do United (de 2006 a 2018), assumiu inicialmente o comando de forma interina em janeiro, após a demissão de Ruben Amorim. No restante da temporada passada, a equipe teve, a princípio, um desempenho excelente sob seu comando. Por isso, o treinador de 45 anos foi efetivado e recebeu um contrato de dois anos, até 2028.

Manchester United: Julian Nagelsmann será o sucessor de Michael Carrick?

Agora, porém, parece cada vez mais provável que ele tenha de sair antes do fim do contrato. A volta que deu pelo Old Trafford após a derrota para o Bournemouth teve bastante cara de despedida, e ele foi aplaudido pelos torcedores. A insatisfação da torcida se voltou ainda mais contra os jogadores, recebidos com vaias em alto e bom som enquanto caminhavam para o vestiário.

Se Carrick tiver de deixar o cargo, Julian Nagelsmann é um dos nomes cotados para sucedê-lo. O treinador de 39 anos está sem trabalho desde que deixou o comando da seleção alemã após a decepcionante Copa do Mundo no verão. Seria sua primeira experiência fora da Alemanha.