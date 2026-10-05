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Após deixar a Jordânia, Jamal Sellami se aproxima de novo passo na carreira como treinador

J. Sellami
Marrocos
Jordânia
Arábia Saudita
Campeonato Saudita
Marrocos
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Arábia Saudita

No Roshan Saudi League

O clube Al-Fateh decidiu encerrar sua relação contratual com Khaled Al-Atwi, de comum acordo entre as duas partes, em razão dos resultados negativos obtidos pela equipe nas competições da Liga Profissional Saudita, segundo informou o jornal "Asharq Al-Awsat".

O jornal esclareceu que a diretoria do Al-Fateh se movimentou rapidamente em busca de um novo treinador para comandar a equipe na próxima fase, apontando que o marroquino Jamal Sellami se tornou o favorito a assumir a missão.

A Federação Jordaniana de Futebol havia demitido Sellami após a eliminação da seleção da Jordânia na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, o que deixou o treinador marroquino disponível para uma nova experiência na liga saudita.

A saída de Al-Atwi acontece em meio à difícil situação vivida pelo Al-Fateh na tabela de classificação da liga, já que a equipe ocupa a 15ª posição com apenas 3 pontos, somados em 3 empates, contra 4 derrotas desde o início da temporada.

Espera-se que a diretoria do Al-Fateh defina nos próximos dias a identidade do novo treinador, na tentativa de corrigir o rumo da equipe e se afastar das zonas de perigo.

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