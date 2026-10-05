O clube Al-Fateh decidiu encerrar sua relação contratual com Khaled Al-Atwi, de comum acordo entre as duas partes, em razão dos resultados negativos obtidos pela equipe nas competições da Liga Profissional Saudita, segundo informou o jornal "Asharq Al-Awsat".

O jornal esclareceu que a diretoria do Al-Fateh se movimentou rapidamente em busca de um novo treinador para comandar a equipe na próxima fase, apontando que o marroquino Jamal Sellami se tornou o favorito a assumir a missão.

A Federação Jordaniana de Futebol havia demitido Sellami após a eliminação da seleção da Jordânia na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, o que deixou o treinador marroquino disponível para uma nova experiência na liga saudita.

A saída de Al-Atwi acontece em meio à difícil situação vivida pelo Al-Fateh na tabela de classificação da liga, já que a equipe ocupa a 15ª posição com apenas 3 pontos, somados em 3 empates, contra 4 derrotas desde o início da temporada.

Espera-se que a diretoria do Al-Fateh defina nos próximos dias a identidade do novo treinador, na tentativa de corrigir o rumo da equipe e se afastar das zonas de perigo.