Uma reportagem revelou, nesta quarta-feira, a posição do Paris Saint-Germain sobre a renovação de contrato de seu jogador francês, Ousmane Dembélé, diante de sua situação atual.

O futuro do vencedor da Bola de Ouro voltou aos holofotes nas últimas horas, após a decisão do clube de poupá-lo na partida de sua equipe contra o Lille.

Essa decisão rigorosa da diretoria do clube parisiense veio depois do tropeço na primeira rodada diante do Rennes, com empate (2 a 2), após a equipe estar perdendo por dois gols de diferença.

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Dembélé havia sido substituído no intervalo daquela partida, ao lado de seu companheiro Khvicha Kvaratskhelia, e ficou decidido que ele seria oficialmente afastado do próximo confronto com o objetivo de poupá-lo, enquanto outras reportagens sugeriram que essa medida seria uma punição ao jogador em razão da queda de rendimento.

Isso levantou novas dúvidas sobre sua situação, especialmente porque o clube parisiense trabalha com seus agentes há vários meses para estender o contrato.

O objetivo é adicionar um ou dois anos ao seu contrato, o que o manteria no Paris Saint-Germain até 2029 ou 2030.

Em Paris, não há preocupações significativas quanto à situação: o jogador e o clube estão de acordo em dar continuidade à parceria, e as negociações caminham de forma positiva.

Elas serão suspensas temporariamente durante o período final da janela de transferências de verão, antes de serem retomadas após o seu fechamento, de acordo com a rede "RMC Sport".

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